Смішно? Зачекайте рік і росіянці саме це почнуть нам доказувати. Або раніше

Видео дня

На росії у ЧВК "Вагнер" відібрали важку техніку. Зробив з них "легку піхоту" з варіантом переходу до МО чи звільнення. Але не сажають. Поки що. У Сирії підрозділи російської армії разом з місцевими спецслужбами вже пакують "вагнерів" до буцегарні. Пропаганда розриває учорашніх кумирів Кремля на шматки. Так звані "воєнкори" та інші близькі до влади співаки та й інший шоу-бізнес зачищає власні плів-листи від всього гарного про вагнерів. Сцуко, роман "1984" в реальності. Швидко міняють минуле, щоб впливати на майбутнє.

Незабаром ми почуємо, що ніяких вагнерів взагалі не існувало, їх вигадали українські націоналісти та західні спецслужби. Сам Пригожин? Його ніколи не існувало. Усі відео – незграбний фото шоп, який зробили у Києві. Все так і буде. І знаєте, що найцікавіше? Вони це проковтнуть, за півроку звикнуть, а за рік навіть сумніву не матимуть, що могло бути щось інше. Спитаєш росіянина – що там зЧВК "Вагнер"? А він скаже, так, була така ІПСО Київського режиму.