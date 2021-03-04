В черниговском лицее педагог побил 17-летнего парня, тому удалили селезенку: детали ЧП

В Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой рассказали, что педагог, который ударил 17-летнего воспитанника, ранее ни в чем подобном не был замечен.

Об этом OBOZREVATEL рассказал и.о. начальника лицея Евгений Казанин. "Он работает тут с первого дня. Никогда на него не жаловались, он имеет хорошую характеристику", – заверил Казанин.

Только после того, как о скандале стало известно, в лицее наконец-то назначили внутреннюю проверку. Сейчас помощник воспитателя отстранен от работы с лицеистами.

Также Казанин говорит, что родители парня в учебное заведение не приходили и не жаловались, а заявление сразу подали в правоохранительные органы. "Сейчас идет следствие. Мы не разговаривали с родителями, поскольку они не приходили, а во время следствия общение с ними может выглядеть как давление. Органы разбираются в этом. Могу сказать, что никакого конфликта между помощником воспитателя и лицеистом не было", – говорит Казанин.

Напомним, еще 28 февраля во время вечерней поверки помощник воспитателя лицея ударил в живот 17-летнего воспитанника. На следующий день парню стало плохо на уроках, его забрали в больницу. Врачи обнаружили разрыв селезенки. В результате парню сделали операцию и удалили орган. После этого его мама подала заявление в полицию.

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