'Арене Львов' захотели присвоить имя Степана Бандеры после обвинений Польши: депутат озвучила детали

Депутаты Львовского обласного совета от фракции "Европейская солидарность" обратились к Кабмину с предложением присвоить стадиону "Арена Львов" имя лидера ОУН-Б Степана Бандеры из-за различных исторических разногласий с политиками Польши.

Об этом OBOZREVATEL заявила депутат облсовета от "ЕС" Соломия Рыботицкая. По ее словам, инициативу поддержали также представители других фракций. Она выделила три причины обращения к правительству:

обвинение украинцев в убийствах поляков во времена Второй мировой войны, о котором заявили высокопоставленные должностные лица Польши;

критика со стороны представителей Польши и Израиля решения о переименовании стадиона в Тернополе в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

разное видение и оценка действий известных украинских личностей.

"Нас к этому побудило несколько вещей. Во-первых, 28 февраля во время почтения памяти трагедии в Гуте Пеняцкой польское представительство от имени президента зачитало обращение. В нем было обвинение украинцев в том, что они во время Второй мировой войны убили поляков. Хотя есть объяснения ученых, что это не были украинцы, а были нацисты", – сказала депутат Львовского областного совета.

В то же время инициативой присвоить стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры депутаты Львовского облсовета от "ЕС" решили поддержать коллег из Тернопольского горсовета.

"Нашу инициативу одобрили во многих фракциях Львовского областного совета. Ни одна страна не должна указывать, чьим именем можно называть украинские улицы или стадионы, а чьим нет. Мы должны говорить, что у нас есть свои герои. И мы можем называть города, улицы, стадионы именами тех героев, которых считаем нужным. Мы же в Украине это делаем, а не в Польше. Нам чужие страны указывают, кого мы должны почитать, а кого нет. В то же время в Польше чествуют тех, кого считают нужным. Например, есть такой бандит Волыняка и другие. Их именами в Польше названы улицы. Их очень почитают, потому что это польские герои. Не может одна страна указывать другой, добрые эти герои или плохие", – сказала Рыботицкая.

По поводу влияния такого решения на отношения между Польшей и Украиной, депутат ответила, что сейчас в исторических вопросах у сторон нет понимания и общей позиции.

"Что касается отношений с Польшей, то пока мы не имеем точек соприкосновения по историческим вопросам. Они не идут на диалог на тему Второй мировой войны. Они навязывают свое мнение. Когда в Польше пришла к власти партия ПиС (Право и справедливость), то украинская общественность заметила, что они занимаются популизмом на исторических темах, в частности, касающихся украинцев. Когда мы едем почтить память замученных украинцев во время Второй мировой войны на территории Польши, то мы себе не позволяем выражать никаких обвинений. Мы просто чтим память и честно едем назад", – подытожила Рыботицкая.

Она добавила, что такие личности как Степан Бандера, Роман Шухевич, Евгений Коновалец, Симон Петлюра боролись за независимость Украины, однако для наших тогдашних врагов это были антигерои, в этом есть пока загвоздка исторического недоразумения.

"Эти имена стали символами борьбы за независимость нашего государства, поэтому такой болезненный этот вопрос", – сказала в завершение депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Львовского областного совета обратились к правительству и Министерству молодежи и спорта с инициативой присвоить стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры.

Стадион "Арена Львов" находится в государственной собственности и принять решение о присвоении ему имени Бандеры может только Кабинет министров Украины.