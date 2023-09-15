Ни дня на фронте, провокации и воровство гуманитарки: СМИ рассказали, кем оказались люди в камуфляже, у которых произошел конфликт с Гордоном в Киеве

В начале сентября на Крещатике произошел инцидент, участниками которого были два человека в военной форме и основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Журналист сообщил, что конфликт начали переодеты в камуфляж провокаторы, не имеющие отношения к фронтовикам. Они не смогли показать правоохранителям свои удостоверения и разрешения на ношение военной формы.

Издание "ГОРДОН" провело расследование и выяснило, что участники конфликта с Гордоном не являются военнослужащими, хотя и называли себя военными и заявляли, что воевали и им "медали ведрами давали, но они не брали".

Первый – инициатор акции – Владимир Колодинский. В 2022 году он прослужил два с половиной месяца в Житомирской области в ТРО, где работал на кухне и воровал гуманитарку у военных, за это сослуживцы, по их словам, "накрутили ему уши". Уволен со службы. Его бывший командир Сергей Бондарь заявил: "Мне стыдно за него. Это очень подлый, гнилой и продажный человек. Было даже желание обратиться к руководству, чтобы его привлекли за клевету. Он абсолютно далек от армии и ни дня не воевал. Просидеть на кухне и рассказывать, что воин – это просто позор нашей армии!". Также Колодинский известен как профессиональный провокатор, "гастролирующий" по Житомирской области.

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Второй – Иван Ещенко. Мужчина после начала полномасштабной войны РФ против Украины некоторое время стоял на блокпосте в Киеве, был членом добровольческого формирования территориального громады, его уволили из подразделения, когда, по словам его бывшего командира Ярослава Дербуна, стало известно, что у него корыстные цели. Теперь бывший командир ищет Ещенко, чтобы забрать удостоверение, которым он не имеет права пользоваться.

"Ещенко – обманщик. Он компрометирует всех людей в форме", – заявил его экскомандир.

Ни Владимир Колодинский, ни Иван Ещенко не провели ни одного дня на фронте. Согласно украинскому законодательству, они не имеют права носить военную форму, тем более с нарукавным знаком. Интервью с их командирами, их бекграунд, свидетельства людей, которым пришлось столкнуться с Колодзинским – в материале "ГОРДОН".