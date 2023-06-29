'Невыносимая боль разрывает сердце': в полиции показали видео первых минут после обстрела Краматорска

Патрульная полиция Украины обнародовала видео первых минут после удара по кафе в Краматорске, нанесенного оккупантами 27 июня. Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. Вследствие вражеской атаки погибли 12 человек, среди них – трое детей.

Видео дня

Видео было опубликовано 29 июня в Telegram-канале Патрульной полиции. "Невыносимая боль разрывает сердце. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших вследствие подлых террористических актов страны-агрессора. Россия – страна-гной", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Правоохранители отметили, что личный состав патрульных батальона Краматорска и Славянска вместе с другими спецслужбами двое суток разбирал завалы, оказывал помощь пострадавшим и обеспечивал охрану места происшествия.

Российская ракета полностью разрушила здание заведения и повредила дома рядом, убив жителей Краматорска.

На данный момент известно о 12 погибших и 65 раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером во вторник 27 июня РФ атаковала Краматорск на Донетчине. Около 19:30 был нанесен удар по центру города и поселку Беленькое. Прилет пришелся по зданию общественного питания.

– Доброволец из США Ник Дакворт рассказал, что он был в пиццерии в Краматорске, когда туда попала российская ракета. По его словам, в тот момент в заведении отмечали детский праздник.

– Среди жертв обстрела оказались трое детей.

– Сестры-близнецы Аня и Юлия Аксенченко, которым было по 14 лет, пришли в пиццерию вместе с отцом. После взрыва они успели позвонить маме и сказать, что находятся под завалами, но помощь пришла поздно – девочки погибли. Их отец с травмами лежит в больнице.

– Также в кафе погибла 17-летняя Валерия Симонник. Что известно о других погибших в Краматорске, читайте в нашем материале.

– СБУ задержала корректировщика удара по кафе в Краматорске. Его "взяли" по горячим следам сотрудники контрразведки.