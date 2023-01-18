''Невозможно в это поверить'': в сети волна скорби из-за авиакатастрофы в Броварах

Утром 18 января в городе Бровары на Киевщине в авиакатастрофе в результате падения вертолета погибло высшее руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. В общей сложности известно о 16 погибших, трое из которых - дети: вертолет при падении задел детский сад.

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В сети из-за новой трагедии – волна скорби. Политики и рядовые украинцы, а также западные политики чтят погибших в результате страшной катастрофы.

Так, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подчеркнул, что считает гибель министра внутренних дел Украины тяжелой потерей для государства.

"Идут лучшие. Невозможно в это поверить. Денис Монастырский был одним из лучших, эффективных министров. Его вклад в нашу борьбу и будущую победу трудно переоценить. Мы навсегда будем благодарны ему также за то, что и до войны и заботился о сохранении культурного наследия и очень нам в этом помогал. Светлая память всем погибшим в этой ужасной авиакатастрофе", - написал Ткаченко.

Шокирован трагическими новостями и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Монастырский и Енин были не только его коллегами, но и друзьями.

"Страшная трагедия в Броварах. Среди войны и ежедневной боли потерь мы получили еще и такую ужасную катастрофу вдали от фронта. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким всех погибших на борту вертолета и в детском саду. Желаю скорейшего выздоровления раненым в это ужасное утро. Я потерял в этой катастрофе близких коллег и друзей - Дениса Монастырского и Евгения Енина. Оба были патриотами Украины, каких мало, и их гибель - это очень большая потеря не только для меня, их родных и друзей, а для всего нашего государства", - написал Кулеба. .

Он рассказал, что с Ениным его связывала многолетняя дружба и совместная работа.

"С Женей мы знакомы много лет. В 2016 провожал его на работу в ГПУ. Пригласил его вернуться на дипломатическую службу в 2020 году, когда стал министром. Провожал его и в МВД. Сколько мы прошли с ним вместе. И вот снова проводы, но теперь навсегда... Царствие небесное", - отметил Кулеба.

Отреагировали на трагедию и в Верховной Раде Украины.

"Страшная трагедия, нет слов… Вечная память погибшим, искренние соболезнования их родным и близким!" – написал заместитель Председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов.

"Погиб Денис Монастырский - друг, коллега, с которым работали вместе над тем, чтобы сделать Украину лучше Почему так? Не верю!!! Денис, Евгений Енин - настоящие патриоты, которые боролись 24/7. Покойтесь с миром. От себя и от всех коллег из Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности выражаю искренние соболезнования близким и родственникам всех погибших в связи с вашей тяжелой потерей", - обратился к семьям погибших в Броварах глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Ранее в ОПУ заявили, что руководство МВД летело в командировку в одну из горячих точек. Очевидно, речь идет о Харьковской области. Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в своем сообщении по поводу трагедии отметил: 18 января должен был лично встретиться с Монастырским, Ениным и Лубковичем.

"Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, - Друзей, которых Уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели!" – написал Тимошко.

Начали приходить также соболезнования от стран-партнеров Украины.

"С большой грустью воспринял известие о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которой погибли более десятка человек, в том числе представители руководства МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв сегодня", - написал в своем Twitter президент Польши Анджей Дуда.

Потрясен трагическими новостями из Украины и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы разделяем скорбь Украины после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины", - подчеркнул он.

Ранее по поводу трагедии высказался президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмировано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!" – добавил Зеленский.

Напомним, утром 18 января стало известно, что в городе Бровары на Киевщине потерпел крушение вертолет. Он упал возле детского сада и жилой многоэтажки, на месте падения вспыхнул пожар.

Позже в Нацполиции заявили, что в авиакатастрофе погибло руководство МВД : министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Известно о 16 погибших, среди которых – трое детей. Ранения получили по меньшей мере 29 человек, 15 из них – дети.