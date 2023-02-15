Блог | Сергей Борщевский: Нет выпускников МГИМО – нет проблем

"Немає людини - немає проблеми", - сказав колись улюблений історичний персонаж росіян і особисто Путіна товариш Сталін.

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Ідея вождя дещо несподіваним бумерангом повернулася на історичну батьківщину.

Сьогодні стало відомо, що МЗС Польщі звільнило всіх співробітників - випускників Московського державного інституту міжнародних відносин. Причому звільнило ще два місяці тому. Про всяк випадок. Бо ж "немає людини - немає проблеми."

Адже, за словами міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, "МДІМО було інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської м'якої сили". А ще міністр зазначив, що таким чином вдалося "закрити дуже важливий процес, що є частиною декомунізації в широкому сенсі".

Розумію, що під роздачу могли потрапити і люди, які не зганьбили себе співпрацею з російськими/радянськими спецслужбами.

Але розумію і тих, хто ухвалював рішення мінімізувати в такий спосіб можливі ризики, адже Росія є Росія.

А ще щиро захоплююсь креативом цих людей. Оце так декомунізація!

Авгієві стайні чистити непросто, але необхідно.