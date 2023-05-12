Давно хотел об этом написать.

Видео дня

На самом деле нет никакой "другой россии". Не было и не будет.

А то, что будет нормальное на той территории – точно не будет россией.

Потому что Россия – это преступная группировка. С самого начала.

Далее текст на языке оригинала.

Банда під назвою росія іноді вдало маскується під державу. Вона начебто щось там будує, вчить дітей і пенсії виплачує.

Але насправді будує вона переважно концтабір, дітей вона вчить винятково тому, як бути членом банди під назвою росія. І грабувати та вбивати. А пенсії переважно виплачує також тим, хто був вірним солдатом банди.

Так, росія завжди буде прикриватися тим, що вона вбиває задля миру на землі. І у світі вистачить двоногих, які їй навіть повірять.

Але це не міняє суті. росія – це злочинне угруповання.

Ті люди, що живуть у росії – можуть не бути злочинцями. Більше того, виїхавши до іншої країни, вони стають членами іншого суспільства. І буває – успішними. Але це не міняє власне російського суспільства і його цінностей.

росія вже кілька разів начебто намагалася стати іншою. Але все не виходило. Бо неможливо вимагати від банди, щоб вона стала недільним хором.

А всі ці казочки про "особливий шлях" і "велич душі" – то лише для того, аби безкарно вбивати і грабувати.

Цінності цього суспільства сформувалися не вчора. І навіть не позавчора. Суспільства, в якому вітається абсолютна влада однієї особи над рештою. І найголовніше – це влаштовує більшість російського суспільства. Як влаштовувало за Петра Першого і за Катерини Другої. За Лєніна і за Сталіна. За Брєжнєва і за Путіна.