'Нет квартиры – там просто дыра': жительницы дома во Львове, по которому попал 'Калибр', рассказали о разрушении. Видео

Ночью 6 июля российские оккупанты устроили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на Львов. "Калибры" попали в жилой дом, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.

Видео дня

Жители дома, ставшего целью террористов, рассказали о разрушении. Соответствующее видео опубликовало "Общественное".

По словам Людмилы, на момент попадания ее и семьи не было дома. В результате взрыва квартира, в которой жила девушка, полностью разрушена.

"Мы услышали первый взрыв, сели в машину и уехали. Вернулись, а квартиры нет, там просто дыра. О соседях знаем, что одного человека забрали в больницу, который жил на третьем этаже, а что с теми, кто жил на четвертом этаже, я не знаю", – рассказала женщина.

Еще одна жительница Любови в момент взрыва находилась в квартире на первом этаже. По ее словам, чтобы спастись, пришлось ползти к двери.

"Не знаю как это было: взрыв, все накрыло, я с дивана упала, на коленях ползли к двери. Я живу на первом этаже, а четвертого этажа вообще нет. Двери открыли, по всему выбитому выходили. Что с соседями, никто ничего не знает. С первого этажа три квартиры, то живые. На четвертом будто бы завалило женщину", – говорит жительница дома Любовь.

Стоит отметить, что российские оккупанты ночью 6 июля совершили крупнейшую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова: "Калибрамы" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора четыре человека погибли, более 30 пострадали.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Львову и пообещал ответ агрессору. Он показал видео, снятое с высоты, демонстрирующее масштабы разрушений, которые город испытал из-за действий российских террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 6 июля, атаковали украинские города крылатыми ракетами из Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех областях, взрывы были слышны в западных регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!