'Нет качественного реестра': в Минцифры ответили, планируют ли присылать повестки через мессенджеры в Украине

В Украине повестки военнообязанным не будут отправлять в мессенджеры. Пока это технически невозможно, поскольку нет качественного реестра.

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Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в интервью LIGA.net. Он предположил, что член оборонного комитета ВР Федор Вениславский, заявлявший о вероятности отправки повесток в Viber или Telegram, "либо некорректно высказался, либо просто это было вырвано из контекста".

По словам Федорова, другой причиной невозможности вручения повесток в Украине указанным способом является также то, что к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона.

"А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", – заявил Федоров.

Напомним: ранее Вениславский рассказал, что в Раде думают о возможности "вручать" военнообязанным гражданам повестки с помощью мессенджеров. Но говорить о наличии какого-то законодательного документа на этот счет рано.

В профильном Комитете рассматривают пути устранения бюрократических проблем, связанных с вопросом мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине был разработан специальный мессенджер "Разговор" для Вооруженных сил Украины. Он предполагает лучшую эффективность хранения данных и любой информации.

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