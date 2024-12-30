Несут тяжелую энергию: какие цвета категорически нельзя надевать в новогоднюю ночь

Новый год уже почти на пороге, поэтому пора завершать все приготовления. Важно также правильно подойти к выбору новогоднего наряда.

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Астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.LIFE рассказала, какие цвета нельзя одевать на Новый год. Неправильно подобранная цветовая гамма может привлечь неудачи и несчастья, по ее мнению.

"Такого четкого правила, что лучше не одевать его нет, но я бы советовала вам удержаться от темных цветов. Постарайтесь не одевать темные цвета, потому что они все же несут столь тяжелую вибрацию. И стоит не идти с этой вибрацией в следующий год", – объяснила астролог.

Что касается цветов, которые следует выбрать, Исита посоветовала: "Наденьте новую одежду, желательно зеленого, золотого или серебристого цвета".

"Золотой цвет, серебряный цвет, зеленый – это цвета нового года. И вот это сияет, потому что зеленый цвет – это сердечная чакра, это открытие сердца, открытие энергии любви, открытие мудрости. Поэтому я все же бы советовала вам придерживаться светлых цветов", – резюмировала Исита Гая.

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