Несовершенная процедура мобилизации может оставить украинских бойцов без финансирования, – Гайдай

Чтобы победить в войне, Украина должна прежде всего мобилизовать экономику и наполнить бюджет для обеспечения нашей обороны. Для этого необходимо провести налоговую реформу, снять с экономики налоговое и административное давление, прекратить мобилизацию мужчин с производственных предприятий и провести аудит в рядах ВСУ: там сотни тысяч военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий.

Об этом заявил политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства "Гайдай.Ком" Сергей Гайдай.

"Экономическое бронирование должно быть для всех, кто работает в реальном, а не в бюджетном секторе и платит налоги. Тогда никто не будет прятаться, рискуя быть пойман на улице и отправлен на фронт. Надо понимать: бюджет Украины наполняет только бизнес. А налоги с зарплат госслужащих – это просто перевод денег из кармана в карман, ведь по факту их зарплаты – это расходная статья для бюджета. Это касается судей, прокуроров, заместителей мэров и других получателей безумных зарплат из бюджета – они не имеют права во время войны получать больше, чем военнослужащий в тылу, я уже не говорю о передовой", – подчеркнул Гайдай.

Он акцентировал, что каждое предприятие – это сложная система взаимодействия, которая при правильной организации создает добавленную стоимость для общества, обеспечивает благосостояние собственных работников, а также работников смежных сфер. Ведь, уходя с работы, этот работник заходит в магазин, кафе и парикмахерскую, покупает вещи и продукты, и так он предоставляет работу и прибыль другим бизнесам.

"Именно наши предприятия наполняют бюджет, Пенсионный фонд и золотовалютные резервы. Эта система выстраивалась более 30 лет. Разрушить ее очень просто – нужно мобилизовать работников в армию и дополнительно обложить налогами. Но экономика здесь очень прозрачна: минус одно предприятие, которое остановится из-за нехватки рабочих, – это минус одна бригада, которую предприятие удерживает на свои налоги. Именно поэтому критически важно не допустить остановки предприятий", – уверен Гайдай.

Идею с экономическим бронированием украинцев с зарплатами более 35 тыс. грн эксперт считает абсурдной – ведь если предприятия будут вынуждены платить за работников, они станут убыточными, закроются и государство потеряет гораздо больше.

"Дайте возможность предприятиям работать, а наведите порядок в расходах государственного и местного бюджетов. Уберите статьи, не приближающие победу (плитка, деревья, футбольные поля), оптимизируйте зарплаты чиновников, отправьте в армию тыловых силовиков, которые приносили присягу, и ненужных в военное время чиновников, проведите полный аудит ВСУ – там тыловиков в разы больше воинов, ведь часть из них выполняет гражданские функции. И, наконец, главное: защитите права бойцов. Дайте возможность жаловаться на неадекватных командиров, покажите, что жизнь и права солдата важны. И переходите к вербовке", – резюмировал эксперт.