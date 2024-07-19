Несокрушимый Никополь: 'Интерпайп' Пинчука продолжает работать на полную, несмотря на обстрелы

Производство на Никопольском трубном заводе группы Интерпайп Виктора Пинчука почти достигло уровня 2022 года.

Видео дня

Как сообщил директор завода Вячеслав Чернов, цеха Никопольского трубного сегодня полностью загружены работой, а инвестиции в никопольскую площадку идут по плану, который составил еще до начала большой войны.

И это - несмотря на то, что предприятие Интерпайп расположено в нескольких километрах от фронта и оккупированного Энергодара и ЗАЭС, а рашистская артиллерия обстреливает город в ежедневном режиме.

В большом репортаже ко Дню металлурга в Экономической правде рассказывают, как Интерпайпу удается обезопасить производство, заботиться о 2000 работниках, наращивать объемы продукции и благодаря уплаченным налогам содержать 100-тысячный город и наполнять государственный бюджет.

Директор "Нико Тьюб" Вячеслав Чернов рассказал, что, несмотря на обстрелы, миграцию, проблемы с электричеством и мобилизацию, никопольское предприятие до сих пор продолжает конкурировать на мировых рынках и приносить в Украину валюту.

По его словам, Интерпайп экспортирует свои трубы в десятки стран по всему миру. К примеру, каждое третье здание в городе Дубае оборудовано никопольскими трубами. На предприятии также рассказали случай, когда китайские компании подделали украинские трубы и пытались продать их под брендом "Нико Тьюб", что говорит о популярности и качестве украинской продукции Интерпайп.