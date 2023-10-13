Несмотря на возражения Google, российская пропаганда попадает в Discover на Android – Bloomberg

Российская пропаганда, несмотря на возражения Google попадает в Discover на операционной системе Android. Информация от Кремля отображается в виде ленты контента в браузере Chrome.

Об этом сообщает Bloomberg. В Google заявили, что после вторжения России в Украину в 2022 году приложили немало усилий, чтобы лишить правительство Владимира Путина возможности использовать свои сервисы для распространения дезинформации.

"6 октября ссылка о "тихой, большой победе" российских ВВС с изображением истребителей Сухого, летящих строем над Кремлем, привела на сайт "Царьград ТВ" , канала, печально известного своим ультраправым контентом. Оказавшись там, читатели найдут грубую ложь и дезинформацию, в том числе статью, обвиняющую Украину в недавнем российском ударе, в результате которого погибли 52 мирных жителя в Харьковской области, а также статью, в которой утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский вербует боевиков из Исламского государства", – говорится в материале.

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Отмечается, что в сентябре Google в среднем получал более 200 000 ежедневных переходов на "Царьград". Им управляет Константин Малофеев – российский бизнесмен и союзник Кремля, на которого США и Европейский Союз наложили санкции за его роль в разжигании пророссийского насилия в Украине.

Другие прокремлевские СМИ, такие как таблоид "Комсомольская правда" , также регулярно появляются в Discover.

"Москва использовала весь спектр МО – от открытых СМИ, поддерживаемых государством, до тайных платформ и аккаунтов – для формирования общественного восприятия войны", – говорится в докладе Google от 26 сентября.

Там добавили, что в 2022 году Google прервала 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах.

Другие действия включали в себя отказ от участия российских государственных издателей, в том числе RT , в своих новостных материалах в начале войны и прекращение оплаты им за контент.

В рамках репрессий Кремля в отношении СМИ во время войны правительство теперь блокирует Google News в России, хотя другие сервисы Alphabet Inc., включая YouTube и Google Search, продолжают работать.

Операционная система Android используется на более чем 80% мобильных телефонов в России, наряду с функцией Discover, которая регулярно освещает путинские СМИ.

Хотя Discover позиционируется как поисковый продукт, а не новостной продукт, для многих пользователей подавляющее большинство его рекомендаций, которые видны всякий раз, когда они открывают окно Chrome на мобильном устройстве, представляют собой статьи, что придает ему вид ленты новостей. А у сервиса около миллиарда активных пользователей в месяц по всему миру.

"Этот контент поступает из открытой сети, но мы стремимся отображать контент, который демонстрирует опыт, авторитетность и надежность. У нас есть строгие правила, которым издатели должны следовать, чтобы появляться на Discover", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году российское представительство Google – компания "Google Россия" (ООО "Гугл") – объявила о банкротстве. С таким заявлением компания обратилась в арбитражный суд Москвы. Дело в том, что кремлевские власти требуют от "дочки" Goolge в РФ уплаты 7,2 млрд рублей ($113,5 млн) штрафов.

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