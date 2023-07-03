'Несмотря на репрессии, мы продолжаем свое сопротивление': украинские патриоты показали, как оккупированный юг ждет ВСУ. Фото

Временно оккупированные Россией города, конечно же, остаются территорией суверенной Украины, которая скоро будет освобождена Силами обороны. И об этом войскам захватчиков не перестают напоминать отряды патриотически настроенных партизан.

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В Херсонской и Запорожской областях, а также на полуострове Крым то там, то здесь появляются символы сопротивления путинской армии, плакаты с проукраинскими лозунгами и приглашение к партизанской деятельности тех, кто не может просто сидеть сложа руки. Фотографии из неподконтрольных Украине населенных пунктов опубликовали на Telegram-канале "Желтая лента".

"Несмотря на репрессии, патрули рашистов, специальные рейды и заявления коллаборантов, мы продолжаем свое сопротивление", – воодушевленно подписали свою работу патриоты Украины.

Партизаны также указали, что расклейкой объявлений и подвязыванием лент их действия не ограничиваются. Они сжигают все, что принадлежит российским формированиям, в том числе и триколоры России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе также не утихает работа активистов под прикрытием, которые расклеивают послания для российских захватчиков. В них вражеские войска призывали сдаваться в плен, ведь это для них единственный шанс вернуться домой живыми.

А еще 9 мая патриоты, которые с нетерпением ждут прихода армии ВСУ, вывесили сине-желтый флаг над Домом культуры на одной из центральных улиц Мариуполя. Зрелище ужасно разозлило захватчиков.

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