'Мариуполь – это Украина!' В оккупированном городе устроили смелую акцию и сожгли флаг РФ. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители продолжают сопротивление захватчикам, постоянно демонстрируя им, что не желают жить под властью российского "царя" Путина. В этот раз украинские партизаны сожгли на пляже предварительно демонтированный флаг РФ.

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Соответствующее видео обнародовал в Telegram-канале Мариупольский городской совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, акция проходит на берегу моря. Мариупольцы написали на российском триколоре все, что они думают о кровавом кремлевском диктаторе Путине и подожгли бело-сине-красную тряпку.

"Жители города сожгли на пляже российский флаг. Этой акцией они показали, что мариупольцы не желают жить под властью окупантов. Они стремятся вернуться в Украину! Потому что это наша Родина, наш общий дом", – говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Прокомментировал смелую акцию мариупольцев советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил, что таким образом, жители временно оккупированного города поддержали украинских защитников.

"Мариупольское Сопротивление" в поддержку наших защитников сожгло на пляже Мариуполя один из украденных флагов – заранее демонтированную трехцветную тряпку. — Е*ашь рус*ю, –написал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов, который те обустроили в сельской церкви.

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