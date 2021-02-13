Непогода в Украине: спасатели рассказали, на каких дорогах затруднено движение

Несмотря на то, что в некоторых областях Украины по состоянию на 18 часов субботы, 13 февраля, продолжался снегопад, проезд по дорогам общего пользования был обеспечен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Однако установлено ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта, чтобы не мешать эффективной работе дорожной снегоуборочной техники, уточнили в сообщении.

Речь идет о движении на таких трассах:

Волынская область – на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Локачи)

Ивано-Франковская область – на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя-г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин-г. Городенка)

Винницкая область – на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г. Жмеринка-г. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов-г. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров-пгт Шпиков).

Из-за сильных порывов ветра и образования сугробов:

в Винницкой и Хмельницкой областях – на всех автодорогах общего пользования введено ограничение движения транспортного общего пользования и крупногабаритного автотранспорта;

в Ривненской области – на автодорогах государственного значения ограничили движение всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог было привлечено около 1,2 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники, уточнили в ДСНС.

На въездах в Киев продолжили работу 8 пунктов обогрева ГСЧС, с начала непогоды оказана помощь более чем 350 лицам.

Подразделениями ГСЧС высвобождено из снежных заносов более 1,9 тыс. единиц транспортных средств, в том числе 64 кареты скорой медицинской помощи и 54 автобуса, оказана помощь более 3,4 тыс. человек. Убрано 21 поваленное дерево.

По прогнозу погоды в Украине на 14 февраля, в западных, северных и местами центральных областях ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица, местами порывы ветра 15–20 м/с, говорится в сообщении ГСЧС.

Температура ночью +11–16°, в западных областях 5–10° мороза, днем 1–8°, на северо-востоке – до 11° мороза.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во второй половине февраля в Украине ожидаются и сильные морозы, и стремительное потепление. Мощные снегопады уступят место порывистым ветрам.

Кардинальный перелом в погоде ожидается в 20-х числах месяца, но на раннюю весну рассчитывать не приходится: потепление будет медленным.