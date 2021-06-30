Непогода показала львовянам вторую серию апокалипсиса. Фото и видео последствий мощной бури

Не успел Львов прийти в себя после бури 25 июня, как непогода устроила городу "вторую серию" апокалипсиса. В среду, 30 июня, Львов снова накрыли мощный ураган с грозой. Как следствие – в городе множество поваленных деревьев, затоплен центр и обесточены улицы.

Об этом сообщают местные СМИ и жители города, которые делятся в сети кадрами последствий непогоды. Шквальный ветер не только поломал деревья, но и уничтожил крыши. Львовяне жалуются на побитые автомобили.

Мощный ливень превратил улицы в реки. В некоторых районах прошел град. Но больше всего досталось центру города, который практически оказался под водой.

Видео дня

Из-за непогоды во Львове выключен ток, поэтому электротранспорт не курсирует. Об отключении подачи электроэнергии в сеть электротранспорта сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Дождеприемники не справляются с потоком воды. А на ул. Подвальная образовался настоящий водопад – потоки льются на улицу, стекая со двора школы. Видео львовского водопада опубликовали в сети местные жители.

В мэрии созывают оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды. Львовян просят оставаться дома и обходить парки и скверы, где сохраняется опасность падения деревьев из-за повреждения ураганом.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что гроза нанесла существенный вред городу, но к счастью пострадавших нет.

"На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Упали фасады исторических зданий. Наибольший вред принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом ... Коммунальные службы уже работают", — написал он в Telegram.