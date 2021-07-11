Непогода на Закарпатье: спасатели заявили об угрозе схода селевых потоков и подтопления

Во второй половине 11 июля в Закарпатской области возможны подтопления и схождение селевых потоков. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Угроза существует преимущественно в горных районах области.

"Во второй половине суток, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест", – сказано в сообщении.

Причина возникшей угрозы – захламление русел ручьев и водоотводных канав. Повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек ожидается на 0.5 – 1.0 м. А в горных районах также возможен сход небольших селей и оползней.

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Отметим, что 11 и 12 июля в Закарпатской области снова ожидаются осадки. В отдельных районах возможен град и шквальный ветер до 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, Раховский район на Закарпатье днем 10 июля накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных потоках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.