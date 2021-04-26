Немного дождей и сильные заморозки: синоптики сказали, где в Украине ждать плохую погоду

Погода в Украине во вторник, 27 апреля, будет солнечной и ясной почти во всех областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в нескольких регионах ожидаются осадки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут в южных и части восточных областей – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, днем +8… +13.

В Киеве без осадков, ночью от 0 до 2 мороза, днем от 9 до 11 тепла.

Также в большинстве областей сильные заморозки в воздухе до 3 градусов, в южных областях – на поверхности грунта до 5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице до конца недели существенно потеплеет. Ожидается до +21 градуса.