Немецкий европарламентарий назвал проблематичным украинский законопроект 5655

Законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности в своем нынешнем формате может стать препятствием для вступления Украины в ЕС.

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Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галлер.

Галер во время своего визита в Украину 9 марта отметил, что изменение законопроекта №5655 является одним из условий вступления Украины в Европейский Союз.

"Важные реформы начаты, это реформа децентрализации, она должна быть продолжена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина покинула путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это 5655, – по нашей оценке он несколько проблематичен. Его надо доработать", – отметил европарламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ассоциация городов Украины обращалась к президенту Украины о применении им вето по законопроекту 5655 13 декабря 2022 года.

Как отмечала одна из авторов законопроекта, заместитель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, в центре реформы в строительстве – повышение роли органов местного самоуправления, увеличение их полномочий и усиление их ответственности.

Однако законопроект вызвал негативные отзывы у Ассоциации городов Украины. Мэры городов неоднократно призывали депутатов доработать законопроект, ведь, по их мнению, он будет нарушать права как владельцев земельных участков, так и жителей громад.

Движение ЧЕСТНО, Центр противодействия коррупции, De jure и ряд других ГО и СМИ, Ассоциация городов Украины ранее вышли с заявлением, где отметили, что этот законопроект нужно отсрочить, поскольку его принятие на правила восстановления Украины не повлияют ни граждане, ни местное самоуправление. Ситуацию под контроль возьмут застройщики.

Кроме того, в НАПК сообщали, что законопроект не согласовывается с Антикоррупционной стратегией на 2021-25 гг. В частности, в законе не предусмотрен механизм устранения, выявленных нарушений законодательства, установленных в результате осуществления надзора, санкций для объектов надзора в случае установления нарушений, а также каким образом соответствующие нарушения должны быть устранены.

Электронная петиция к Владимиру Зеленскому с требованием ветировать принятый законопроект набрала более 25 тыс. голосов менее чем за двое суток. Его направили на подпись президенту еще 19 декабря, с тех пор его статус не изменился.