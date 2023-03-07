Немедленное отстранение или более тщательное расследование: соцопрос показал, какого наказания украинцы хотят за коррупцию в Минобороны

46% украинцев считают, что лучше провести более тщательное и длительное расследование коррупции в Министерстве обороны. Еще 47% выступили за немедленное отстранение и привлечение к ответственности при малейшем подозрении.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Как отмечается в исследовании, часть граждан считает необходимым немедленное наказание для всех при малейшем подозрении в коррупции, поскольку это особенно важно во время войны.

Еще почти столько же украинцев полагают, что такие действия будут провоцировать нестабильность внутри Минобороны и негативно повлияют на обороноспособность государства и получение западной военной помощи. По их мнению, лучше тщательнее, хотя и дольше, расследовать соответствующие подозрения.

7% участников опроса затруднились ответить.

Также социологи поинтересовались мнением украинцев относительно готовности к территориальным уступкам агрессору зависимо от отношения к возможным коррупционным делам в Минобороны.

И среди тех, кто хотел бы быстрых решений, и среди тех, кто хочет более тщательного расследования, абсолютное большинство выступили против уступок врагу.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников откровенно рассказал о разговоре с президентом Владимиром Зеленским после заявлений о возможной отставке главы Минобороны. По словам Резникова, президент попросил его вернуться к реализации отложенных из-за начала масштабной войны реформ в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дії завершился опрос о том, нужно ли оставлять 8 марта выходным в Украине. Почти 62% выступили против отмены выходного.