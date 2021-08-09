Понедельник начался с тяжёлых мыслей.

Открыл ФБ – и 2000 комментариев к посту Станислава Гаруны, бронзового призёра Олимпиады в Токио, 32 года, львовянина, депутата Львовской районной Рады.

Суть: Станислав сказал, спорт вне политики – и грудью встал на защиту 19-ти летней Ярославы Магучих, фото которой в секторе прыжков в высоту с Флагом Украины рядом с Олимпийской Чемпионкой с Флагом (ОКР, то есть с Флагом РФ ,который запрещен на ОИ) опубликовано в сети.

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Станислав.

Не соглашусь.

И крепко не соглашусь.

1. Спорт – это большая политика, особенно Олимпийские игры. Посмотрите, как бились за 1 общекомандное место Китай и США. Посмотрите, как реагировали РашСМИ на ОИ.

Олимпиада – это большая государственная политика.

2. Я согласен, что когда ты на пьедестале, у тебя нет выбора – фотографироваться или нет, даже если лысый черт рядом с своим Флагом. Это фото – до награждения, в секторе прыжков в высоту.

3. Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка из РФ, рядом с которой с Флагом Украины Ярослава, является капитаном ВС РФ, доверенным лицом Президента Путина в 2018 году.

Вы не правы, Станислав.

У нас война с РФ, 8-ой год.

И Ярослава не права.

Впрочем, каждый решает сам.

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