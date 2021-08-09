Нельзя фотографироваться с представителями страны-агрессора: у нас война 8-й год!
Понедельник начался с тяжёлых мыслей.
Открыл ФБ – и 2000 комментариев к посту Станислава Гаруны, бронзового призёра Олимпиады в Токио, 32 года, львовянина, депутата Львовской районной Рады.
Суть: Станислав сказал, спорт вне политики – и грудью встал на защиту 19-ти летней Ярославы Магучих, фото которой в секторе прыжков в высоту с Флагом Украины рядом с Олимпийской Чемпионкой с Флагом (ОКР, то есть с Флагом РФ ,который запрещен на ОИ) опубликовано в сети.
Станислав.
Не соглашусь.
И крепко не соглашусь.
1. Спорт – это большая политика, особенно Олимпийские игры. Посмотрите, как бились за 1 общекомандное место Китай и США. Посмотрите, как реагировали РашСМИ на ОИ.
Олимпиада – это большая государственная политика.
2. Я согласен, что когда ты на пьедестале, у тебя нет выбора – фотографироваться или нет, даже если лысый черт рядом с своим Флагом. Это фото – до награждения, в секторе прыжков в высоту.
3. Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка из РФ, рядом с которой с Флагом Украины Ярослава, является капитаном ВС РФ, доверенным лицом Президента Путина в 2018 году.
Вы не правы, Станислав.
У нас война с РФ, 8-ой год.
И Ярослава не права.
Впрочем, каждый решает сам.
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