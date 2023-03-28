Неизвестно, в Украине ли она вообще: на сайте президента зарегистрировали петицию об увольнении уполномоченной по вопросам волонтерской деятельности

Украинцы требуют увольнения уполномоченной по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой. Они отмечают, что неизвестно, находится ли чиновник в Украине.

Видео дня

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Офиса президента. Ее автором является Светлана Степанова.

Пушкарева была назначена на должность уполномоченного указом президента 4 декабря 2019 года.

В соответствии с положением об уполномоченном, основными ее задачами было определено:

мониторинг ситуации обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров;

внесение в установленном порядке президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности;

прекращение нарушений в этой сфере, так и внесение президенту Украины предложений по подготовке проектов законов, актов президента Украины по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров.

Автор петиции отмечает, что именно Пушкарева должна информировать президента и общество о фактах хищения волонтерки на местах со стороны представителей органов власти и фейковых "волонтеров".

Однако более чем за 3 года своей деятельности Пушкарева в должности уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности:

не провела консультаций как внутри волонтерского сообщества, так и в обществе в целом относительно неотложных проблем и вызовов для волонтерства,

не предложила никаких конкретных механизмов защиты нарушенных прав волонтеров;

не осуществила даже элементарные шаги выявления и привлечения к ответственности недобродетельные благотворительные и общественные организации, дискредитирующие волонтерское сообщество;

не создала ни одной коммуникационной площадки, хотя бы страницы в социальных сетях для взаимодействия с уполномоченной;

не приобщилась к участию в проработке законодательных инициатив, в частности, она не участвовала в заседаниях профильного комитета Верховной Рады;

не создала широко анонсированный в медиа Совет по волонтерам при президенте Украины.

Кроме того, с момента широкомасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022 года – Наталья Пушкарева публично не осудила действий РФ и не инициировала никакого проекта или инициативы по помощи ВСУ, гражданским, а также защиты жизни и прав людей, нуждающихся или оказывающих волонтерскую помощь.

Также неизвестно, находится ли Пушкарева в Украине, и сколько раз и с какой целью со времени полномасштабного вторжения она ездила за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, назначение Зеленским Наталии Пушкаревой на должность уполномоченного по волонтерской деятельности вызвало волну удивления в сети. Проблема возникла из-за того, что никто из отреагировавших волонтеров и активистов не знает о таком человеке. Как выяснилось, Пушкарева – педагог и отличник образования Украины, однако о ее волонтерской деятельности ничего не известно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!