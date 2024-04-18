Не выдержало сердце: в Сумской области после похорон погибшего на войне сына умерла мать. Фото

В Путивле Сумской области на кладбище с разницей в несколько дней появились две могилы – матери и сына. 7 апреля в городе прощались с Владиславом Стешковым, который погиб, защищая Украину. А через день умерла его мать Виталина Стешкова – сердце женщины не выдержало смерти сына.

Об этом говорится в сюжете "Общественного". Историю сына и матери рассказали журналистам знакомые семьи Стешковых.

Владиславу Стешкову навсегда останется 25 лет. Как рассказала староста четвертого старостинского округа Светлана Малышева, он был уроженцем села Мануховка Новослободской общины.

"В декабре 2022 года пошел добровольцем защищать нашу родину. Такой был добрый, вежливый, мужественный, красивый, высокий, крепкий парень. Действительно был золотой ребенок", - рассказала Светлана.

Владислав служил сапером, он подорвался на мине.

"Опасная у него была специальность и погиб он - мина его разорвала. То есть хоронили мы его в закрытой гробу", - рассказала староста.

Наилучшими словами вспоминает своего ученика бывшая учительница математики Мануховского учебного заведения Галина Жирякова.

"Мы жили с ним так через дорогу, так их двор, так наш двор, спокойный, уравновешенный, всегда улыбается", – рассказала учительница.

Мать не смогла пережить смерть сына. После похорон ей стало плохо, женщину доставили в больницу, но сердце ее не выдержало горя.

Через несколько дней рядом с могилой Владислава появилась могила его матери Виталины Стешковой.

"Она очень тяжело все переносила, брат тоже. Они были очень морально убиты. Похороны были очень тяжелыми, очень тяжело было и она буквально вечером, когда приехали домой, ночью ей стало плохо, отвезли в больницу, выезжала "скорая", и она. .. сердце не выдержало", – рассказала староста села Светлана Малышева.

Как рассказала бывшая учительница Галина Жирякова, у Владислава с матерью была тесная эмоциональная связь.

"Она, как раненая птица у него на гробу лежала, это был край вообще, это невероятное что-то было. Многие теряют и на виду у нас, и на глазах знакомые и близкие. Но чтобы так... Там наверняка не нить была, там был канат, который не разорвала смерть", – говорит Галина.

У Владислава Стешкова остался младший брат, отец и бабушка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!