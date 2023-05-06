Не виделись более полугода: в Бахмуте встретились сын-пограничник и отец-военный. Трогательное видео

В Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, встретились сын-пограничник и отец-военный. Семья не виделась более полугода.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там также опубликовали соответствующее видео.

Отмечается, что пограничник на псевдо "Малый" уже три года защищает украинские границы. В прошлом году он участвовал в боях с российскими оккупантами в Луганской области. Затем у "Малого" была ротация, отпуск и восстановление.

Уже сейчас защитник вернулся на передовую. А недавно вместе со своими собратьями прибыл на усиление пограничных подразделений, продолжающих защищать город-крепость Бахмут.

Здесь "Малый" встретился со своим отцом, который также выполняет боевые задания в составе одной из бригад Вооруженных сил Украины.

"Не виделись около 7 месяцев. Жаль, что ненадолго", – отметил со слезами радости "Малый".

После теплых объятий и несколько минут разговора, отец с сыном пошли дальше уничтожать врагов на самом тяжелом направлении фронта.

Напомним, пользователей сети тронули кадры эмоциональной встречи бойца со своей внучкой. Девочка не видела своего дедушку, ныне защищающего Украину от врага, целых восемь месяцев.

Ранее сеть умиляли кадры возвращения украинского Героя из плена. В родном селе Ивашковцы Жмеринского района ему организовали торжественную встречу, на которой присутствовало почти все общество.

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