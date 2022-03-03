'Не верьте телевизору, все не так': сдавшиеся в плен российские оккупанты передали послание на родину. Видео

На восьмой день войны Украины против страны-агрессора России, направившей на нашу землю свои вражеские войска, в руки ВСУ попадает все больше оккупантов. Попавшись или сдавшись в плен, те утверждают, что не знали, куда их отправили, и передают послания родным в РФ, призывая не верить пропаганде на росТВ.

Такими признаниями на камеру поделились военные "могущественной" российской армии, которых поймали в Черниговской области. Соответствующее видео с допроса оказалось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах постают пятеро пленников фактически из одной войсковой части, большинство в звании старшего сержанта. Все оккупанты говорят, что сдались в плен ВСУ сами, украинские военные их накормили, напоили и хорошо относятся.

Видео дня

Самый старший среди них – Александр Кравчук, 1981 г. р. из села Тоцкое 2-е, что в Томском районе Оренбургской области РФ. По его словам, их БТР был сожжен, они шли пешком и попали в руки ВСУ.

Его товарищ, 34-летний старший сержант из пгт Рощинский в Волжском районе Самарской области признался, что на самом деле после того, как их машина вышла из строя, россияне заставили ее погрязнуть в болоте и решили сжечь.

"Потом вышли по курсу на восток, домой. Блуждая более четырех дней по болотам и лесам, сдались в плен. С нами хорошо обращаются, никаких плохих моментов в нашу сторону нет", – почеркнул он.

Также пленный военнослужащий из РФ поделился своим пожеланием к россиянам: "Верить в то, что ты видишь сам, своими глазами. А те в то, что тебе показывают и информируют с телевизора".

Его земляк, 32-летний ефрейтор Максим Емельянов был немногословным: мол, накормили, напоили, не обижают, поэтому все нормально.

38-летний старший сержант из Новокузнецка Кемеровской области РФ заявил, что сдался в плен, когда его с товарищами окружили украинские военные.

"Человек вышел на переговоры, мы поняли, что деваться некуда – мы в кольце", – сказал он, с улыбкой добавив, что единственное его желание сейчас – попасть домой.

Самый младший из оккупантов – 24-летний рядовой Сергей Вашко из города Кинель Самарской области – тоже отметил, что сам сдался в плен, но пожеланий у него нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские моряки тоже призвали россиян не смотреть росТВ, потому что там говорят неправду о войне в Украине. Они заявили, что российская армия, вторгшаяся в украинские города, потеряла в боевых действиях уже около 10 тысяч солдат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!