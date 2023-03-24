''Не ведитесь, они всегда врут'': освобожденный из плена РФ Макс Колесников рассказал о давлении оккупантов во время обмена

Бывший ресторатор, солдат Вооруженных сил Украины Максим Колесников, в начале февраля вернувшийся из российского плена, рассказал, как оккупанты врали украинцам об обмене военнопленными. Оккупанты наговаривали на украинскую сторону и манипулировали семьями наших защитников.

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Об этом Колесников написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что россияне всегда врут и пытаются спровоцировать внутренние конфликты в Украине.

Военный рассказал о том, что 1 февраля этого года оккупанты забрали несколько человек из разных камер в тюрьме, среди которых был и Максим. Сначала их привезли на военный аэродром, где продержали еще несколько часов с завязанными глазами. После этого обмен перенесли на следующий день из-за плохой погоды.

Самолетом они добрались до Курской области, где забрали еще одну группу пленных, то же было и в Белгородской области. После этого украинцев перевели в микроавтобусы, и это уже был окончательный сигнал, что их везут на обмен.

"Нас снова оставили ждать. Затем перевезли в другую локацию. Там внезапно скомандовали – скотч с шапок убрать, шапки снять. Дальше – в микроавтобус зашли чеченцы. Их было трое, один все время снимал нас на айфон. Другой сказал, что он депутат государственной думы РФ и организатор обмена с их стороны. Дальше понеслось", – пишет Колесников.

Россияне начали врать пленным о том, что Украина якобы срывает обмен, требуя в последний момент добавить в списки "азовцев", против которых в РФ уже возбудили уголовные дела. Представители России делали вид, что они якобы хотят вернуть украинцев домой, но "плохая" украинская сторона все портит: оккупанты придумывали, что нашим чиновникам безразличны остальные пленные и они думают только о бойцах "Азова".

После этого захватчики предложили узникам записать обращение, чтобы их родные в Украине начали протестовать против такого отношения. Чтобы надавить на военных, они соврали, что если их не обменяют на следующий день, то вернут обратно в тюрьмы. И два человека согласились записать обращение о "срыве обмена украинской стороной".

"У меня был свой момент соблазна. Чеченцы предложили нам позвонить родным. Я на тот момент уже больше 10 месяцев не разговаривал с женой, и поднял руку в ответ на вопрос "кто хочет пообщаться с родными". Но когда я увидел, что даже такой разговор снимают на видео и подсказывают, что нужно рассказать родным о "срыве обмена" – я опустил руку и натянул шапку на глаза", – говорит Максим.

В конце концов еще два дня пленных продержали в лагере, пока туда не привезли двух "азовцев", которые ранее были внесены в списки на обмен. Сначала этого не могли сделать из-за проблем с документами и плохой погоды, однако украинская сторона все же добилась своего. Обмен состоялся 4 февраля.

"Не ведитесь. Доверяйте только своим. Не забывайте, что понять, лжет ли представитель России, можно по одному простому признаку – он открывает рот", – добавил бывший пленный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля произошел масштабный обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 116 украинских воинов, среди них – бывший ресторатор родом из Донецка Макс Колесников, который пошел защищать Украину еще в начале российской агрессии – в 2015 году.

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