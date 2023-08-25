Не успел сыграть свадьбу: на Волыни попрощались с воином отряда 'Любарт', погибшем в боях за Украину. Фото

На Волыни в День Независимости почтили земляков, которые положили свою жизнь в войне за свободу и мир в Украине. Один из Героев – 26-летний защитник Руслан Карпюк из Торчина, мечтавший о собственной семье, но так и не успевший сыграть свадьбу.

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Боец отдельного отряда специального назначения "Любарт" Сил специальных операций с позывным "Белый" погиб во время спецоперации. Домой он вернулся "на щите" 18 августа, и только тогда мужественного воина смогли достойно провести в последнюю земную дорогу, сообщает Волынская служба новостей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

О потере молодого защитника первыми сообщили именно в отряде "Любарт", публикуя фото четырех побратимов, ставших ангелами. Вероятно, операция проходила в районе села Казачьи Лагеря Херсонской области.

"Во время операции по освобождению освобождения украинской земли на одном из тяжелых участков фронта героически погибли четверо бойцов: Роман "Ворон" Кужель, Вадим "Аркан" Бельский, Игорь "Джокер" Стасюк, Руслан "Белый" Карпюк. Ребята погибли воинами, продолжая вести бой даже будучи тяжелоранеными. Ворон, Аркан, Джокер, Белый – Invictus in morte! А наша борьба продолжается!" – говорилось в посте.

Известно, что четырех воинов не стало 8 августа. В Торчинской громаде отметили, что их земляк Руслан Карпюк 1997 года рождения погиб в результате артиллерийского обстрела, получив несовместимые с жизнью ранения.

Герой последний раз вернулся домой, к сожалению, "на щите". В пятницу, 18 августа, с ним попрощались родные и знакомые, побратимы и вся громада. Похоронили защитника на кладбище в селе Веселое.

Руслан Карпюк был единственным сыном у матери. Вскоре планировал жениться.

"Добрый, искренний, всегда улыбался и был самым добродушным парнем", – таким он запомнился одноклассникам.

В Торчинском лицее, где когда-то учился воин, выразили искренние слова сострадания его родным и близким:

"Руслан Карпюк совершил наибольший подвиг настоящего мужчины – отдал свою жизнь за целостность и независимость Украины. Во веки вечных его имя будет вписано в историю нашего лицея, поселка, громады как Героя. Пусть доброе, светлое воспоминание о мужественном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых побратимов – всех, кто знал его, любил и чтил. Пусть душа погибшего обретет вечный покой. Вечная память Герою!".

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождая от врага Херсонщину, успев спасти побратимов, в бою погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из Ривне. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

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