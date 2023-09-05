'Не унижайте воинов': Порошенко призвал Раду упростить предоставление статуса УБД

Верховная Рада должна поддержать законопроект, предусматривающий упрощение процедуры предоставления статуса участника боевых действий. Такой шаг позволит лишить украинских защитников потребности выстаивать в длинных очередях для получения статуса.

Видео дня

Об этом в парламенте заявил лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Как известно, депутаты от "ЕС" накануне зарегистрировали законопроект 9681 об упрощенном обретении статуса участника боевых действий.

"Хочу сразу подчеркнуть по армии. Вчера вечером зарегистрированный мной наработанный законопроект обсужден с рабочей группой по предоставлению статуса участника боевых действий всем военнослужащим, которых подали командиры. Не надо унижать украинских воинов стоянием в длинных очередях. Есть у нас сегодня до миллиона участников – автоматически оформите, выдайте (УБД. – Ред.) и не унижайте воинов", – призвал Порошенко.

Он отметил, что из-за бюрократической процедуры с получением УБД сейчас есть семьи военнопленных, лишенные льгот. Также есть "азовцы", имеющие ордена, но "не имеющие" участника, и поэтому их дети не смогут поступить в высшие учебные заведения по упрощенной процедуре и они также не смогут получить участки земли.

"Я не понимаю, кому нужна эта бюрократическая процедура", – сказал Порошенко.

Он также пожаловался на постоянное отсутствие правительства на заседаниях парламента, заметив, что даже принятый закон о выплате 30 тысяч военным, "до сих пор полностью не имплементирован".

"Остаток законопроектов, включая улучшение обеспечения дронами, снарядами Верховная Рада должна поставить первым приоритетом", – подчеркнул политик.

Согласно законопроекту процедура получения статуса УБД должна длиться не более шести дней и проводиться в электронном виде.

Основанием для получения статуса участника боевых действий является приказ командира соответствующего военного формирования о направлении в район проведения военных действий для непосредственного выполнения боевых задач.

Командир военного формирования обязан не позднее трехдневного срока направить такой приказ в электронном или бумажном виде в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Держатель Реестра не позднее трехдневного срока со дня поступления документа оформляет электронную лицевую карточку, содержащую уникальный персональный электронный идентификатор лица участника боевых действий (QR-код). Цифровая карта безотлагательно посылается на мобильный телефон военнослужащего и, по его желанию, члена его семьи.

При оформлении электронной личной карты УБД запрещается требовать дополнительных документов и информации от лица, на имя которого оформляется такая карточка.

Персональный электронный идентификатор участника боевых действий предъявляется для подтверждения права на использование гарантий, предусмотренных для участников боевых действий и членов их семей.

По желанию военнослужащего Держателем реестра также может быть предоставлен удостоверение участника боевых действий в бумажном виде.