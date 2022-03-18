Не только "паляниця": в СНБО дали совет, как быстро определить оккупанта или диверсанта

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СНБО опубликовал список украинских слов, по которым можно вычислять российских диверсантов. Помимо "паляниці" есть множество альтернативных вариантов.

"Один из самых простых способов обнаружения ДРГ – повторение подозрительным лицом украинских слов, к которым не приспособлена "русскоязычная челюсть", – сказано в сообщении СНБО в Twitter.

Распознать человека, для которого украинский язык не является родным, можно с помощью, к примеру, таких слов: "Паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень".

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Напомним, недавно министру обороны Великобритании позвонил мошенник, который представился премьером Украины Денисом Шмигалем. После нескольких вопросов чиновник понял, что говорит с самозванцем, и бросил трубку. В свою очередь Шмыгаль отшутился и посоветовал европейцам вычислять россиян с помощью слова "паляниця".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ведут еще и информационную войну. Поэтому в сети появляется много фейковых новостей, цель которых – деморализовать украинцев.

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