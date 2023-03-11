'Не соответствует действительности': компания Favbet опровергла слухи о попадании в санкционные списки

Компания Favbet обратилась к украинским СМИ с просьбой не распространять ложную информацию о санкциях. Компания Favbet не указана в санкционных списках, поскольку она работает исключительно на территории Украины и в ряде стран Европейского Союза – Хорватии, Румынии и на Мальте.

Видео дня

"Волна черного пиара о компании Favbet, которую подхватили некоторые украинские СМИ, спланирована и нарушает все стандарты журналистики", – подчеркнули в компании. В пресс-службе призвали СМИ соблюдать стандарты журналистики, подробно изучать первоисточник и не распространять фейки относительно Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, 95% проектов которого сегодня переориентированы на помощь стране, переселенцам и ВСУ.

Компания Favbet как ведущий оператор рынка работает в Украине легально, по действующим украинским лицензиям. Никаких санкций на группу компаний Favbet не наложено.

Напомним, на сегодняшний день в Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации. Ознакомиться с указом президента можно здесь.