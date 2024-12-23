Не 'сковородка': как говорить по-украински правильно

Названия постоянно окружающих нас бытовых предметов мы употребляем каждый день. И при переходе на украинский язык эти же названия даются некоторым говорящим с наибольшим трудом.

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Примером здесь может служить слово, которым мы называем неглубокую посуду для жарки пищи. Многие люди пользуются вариантом "сковородка". Однако такой вариант является русизмом. OBOZ.UA выяснял, чем его лучше заменить.

Использование уменьшительного слова "сковородка" кажется неопытным говорящим органичным для украинского языка потому, что для него присуще слово "сковорода" – его фиксируют словари. Более того, и для украинского, и для русского органичным является образование уменьшительных форм с помощью суффикса -к- и окончания -а.

Однако один нюанс все же отличает способ образования таких уменьшительных форм. В украинском языке, когда открытый слог при изменении формы слова превращается в закрытый, звуки [о] и [е] в корне чередуются с [i]. Поэтому слово ско-во-ро-да превращается в ско-во-рід-ка.

Итак, на эту разновидность посуды мы можем сказать "сковорода" или "сковорідка" – написав или произнеся ее через и.

Впрочем, перечень лексем, которым можно описать нужный нам предмет, в украинских словарях этими вариантами не ограничивается. Вы также можете использовать варианты "пательня" или даже использовать диалектное слово "панва".

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