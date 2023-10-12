'Не просто неотвратимо наказать коллаборантов': Андрей Осадчук объяснил важность презентовавшего в Раде законопроекта №10136

В Верховной Раде презентовали законопроект №10136 по усовершенствованию ответственности за коллаборационные преступления. Первым автором законопроекта является народный депутат "Голоса", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук. Документ, прежде всего, должен дополнительно урегулировать пробелы в регулировании ответственности за различные типы коллаборационной деятельности и сбалансировать уровни наказания.

Важными новеллами законопроекта является установление продленных сроков погашения судимости для всех лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности, куда, безусловно, относится и коллаборационная деятельность.

"Все, кто совершал коллаборационную деятельность, не будут иметь права участвовать в украинской политике от 5 до 12 лет после получения приговора суда или после отбывания наказания. То есть, ни депутатами любых уровней, ни государственными служащими такие лица стать не смогут. Ключевая цель – не просто неотвратимо наказать коллаборантов, а создать условия для построения крепкой украинской власти на деоккупированных территориях", – отмечает Андрей Осадчук.

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Также в законопроекте отсутствует наказание для гражданина Украины, находясь на временно оккупированной территории, вынужденно получил паспорт страны-агрессора.

"Мы исходим из того, что во многих случаях получение книжечки московского паспорта является вопросом выживания людей на оккупированной территории, и мы обязаны приветствовать все допустимые способы, помогающие людям пережить оккупацию, особенно когда речь идет о получении бумажки, юридическую силу которой никто ни в Украине, ни в цивилизованном мире не признает.

При этом для всех, кто пошел работать на оккупационную администрацию или решил поддерживать войско оккупанта, и параллельно получал российские паспорта, найдутся другие части Уголовного Кодекса для получения должного наказания. Важно наказывать действительно коллаборантов", – объясняет народный депутат.

После широкомасштабного вторжения цена коллаборационной деятельности выросла для Украины. Теперь это вопрос поддержки убийств украинцев.

"Освобождая свои территории, Украина обязана строить крепкую украинскую власть на своей земле, что невозможно без надлежащей правовой оценки и ответственности для тех, кто способствовал или толерировал агрессию и всю преступную деятельность страны-варвара. Ненаказанное зло возвращается", – заключает представитель. Голоса".