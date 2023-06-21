Не представляет угрозы национальной безопасности: в Госискусств объяснили, законно ли петь песни Цоя на улице
Советский рок-музыкант Виктор Цоя не включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Соответственно, его песни и творчество не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины во время войны с государством-агрессором Россией.
Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования (Госискусств) в ответ на запрос "Украинских новостей".
"Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины", – указано в документе.
В Госискусствах объяснили, что советский рокер Виктор Цой погиб в 1990 году, а согласно статье 15 Закона "О Культуре", запрет распространяется на публичное исполнение песен тех артистов, которые являются гражданами России в любой период после 1991 года.
О публичном исполнении песен Виктора Цоя в Украине начали говорить после скандала во Львове, который произошел в начале июня. Народная депутат Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию на парня, который исполнял песни на русском языке в центре города.
Она обнародовала соответствующие видео. Как видно на кадрах, депутат сделала замечание парню, который под гитару пел песню Виктора Цоя. Она аргументировала это тем, что с марта 2022 запрещено публично исполнять песни на русском языке.
В ответ молодой человек, заявивший, что приехал из Одессы и у них там "все разговаривают на русском", начал откровенно хамить женщине и нецензурно обругал ее.
Нардепка вызвала полицию, молодого человека задержали, после чего поместили в приют для несовершеннолетних. Впоследствии на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве, то есть за сказанные оскорбления в сторону депутата.
Исходя из заявления Госискусств, Наталья Пипа была не права, делая замечания русскоязычному одесситу по поводу песен Цоя.
Впрочем, сам "незаконно пострадавший" подросток продемонстрировал хамство и оскорбил женщину. Полиция оштрафовала его за брань, но не за песни.
Стоит отметить, что подросток на камеру попросил прощения перед Пипой и жителями Львова. При этом он обратился к аудитории уже на украинском языке и извинился непосредственно за ненормативную лексику в адрес Пипы, но не за песни Цоя.
К слову, поскольку фанат Цоя оказался подростком, сама депутат не имела права снимать и распространять видео с ним без разрешения родителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе женщины набросились на уличных музыкантов из-за украинского языка. Две "коренные одесситки" в нетрезвом состоянии набросились на уличных музыкантов, которые пели на украинском языке и исполняли украинский репертуар. Женщины пренебрежительно выкрикивали фразы типа "Понаехали здесь", требовали показать одесскую родословную и т.д.
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