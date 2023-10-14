'Не подумали головой': сеть ОККО выдала странное видео с евреями в черных пакетах, а затем бестолково извинилась

Сеть ОККО попала в скандал из-за странного видео с "евреями", которое опубликовали в TikTok. Сотрудники одесской заправки выложили в сеть видео, где они танцуют еврейские танцы в черных полиэтиленовых мешках.

Соответствующий ролик впоследствии распространили в местном Telegram-канале. В то же время, пользователей сети возмутило видео и его неполиткорректное содержание, учитывая события с израильско-палестинской войной.

"Очень политкорректно, за такое и в СИЗО можно попасть"; "Здесь кому-то явно нужны выходные или еще что-нибудь"; "без слов"; "Вот она, поддержка жителей Израиля", – пишут юзеры сети.

Представители компании "ОККО", после того, как в их сторону посыпался шквал критики, прокомментировали странный ролик и извинились за своих работников, которые, по их словам, "совсем не подумали головой".

Видео дня

"Наша компания поддерживает Израиль, и этот ролик никак на самом деле не связан с происходящим. Люди снимали ролик для своего внутреннего соревнования. К сожалению, не подумали совсем головой, когда использовали музыку. Я все прекрасно понимаю, как этот ролик выглядит и считывается. Общалась с коллегами, они удалят ролик и запишут извинения. Опять же, подчеркиваю: наша компания, как и вся Украина, с Израилем", – отреагировали представители АЗС.

Ранее сообщалось, что украинский блоггер ради пиара разбил собственный Porsche и потерпел хейт. Парень, который продолжает вести свой блог на русском языке, сбросил на дорогую машину бетонную плиту. Впрочем, украинцы такой ничем неоправданный жест не оценили, напомнив блоггеру, что в Украине идет война, а защитникам на фронте нужны автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!