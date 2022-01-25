Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников

Наталья Юсупова
Общество / Мнения
2 минуты
267
Защитить нас может только наша армия

Я очень прошу сделайте, как можно больше репостов, чтобы многие видели. И я очень прошу присоединяться к помощи нашим военным!

Люди очнитесь, не надо паниковать и куда-то убегать, Вы на своей земле! Давайте вместе помогать тем, кто может нас защитить! У нас внезапная потребность, нужно до пятницы собрать деньги и выкупить аутел дрон, уже есть 16 тыс., нужно еще 57 тыс. грн.

Сейчас каждый день расходы – сегодня купила монитор для камер 5300 грн и тактический мед. рюкзак 12 тыс. Вчера выкупила много лекарств, почти на 28 тыс. и выкупила два планшета, это 24 тыс. грн. Это все уедет на передовую. Еще жду лекарства для онкобольного и жду носилки для фронта. Все отчеты публикую. Десантники уже получили планшет и коптеры, очень благодарили всех за помощь.

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Пожалуйста, 20,50, 100, 500 грн, кто как может. Надеюсь, все понимают, что защитить нас может только наша армия.

Помогаем вместе!

Карты 5375411500427369 и 5375 4141 2065 9130 Монобанк.

Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
Не паникуйте, вы на своей земле, поддержите наших защитников
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