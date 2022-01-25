Я очень прошу сделайте, как можно больше репостов, чтобы многие видели. И я очень прошу присоединяться к помощи нашим военным!

Люди очнитесь, не надо паниковать и куда-то убегать, Вы на своей земле! Давайте вместе помогать тем, кто может нас защитить! У нас внезапная потребность, нужно до пятницы собрать деньги и выкупить аутел дрон, уже есть 16 тыс., нужно еще 57 тыс. грн.

Сейчас каждый день расходы – сегодня купила монитор для камер 5300 грн и тактический мед. рюкзак 12 тыс. Вчера выкупила много лекарств, почти на 28 тыс. и выкупила два планшета, это 24 тыс. грн. Это все уедет на передовую. Еще жду лекарства для онкобольного и жду носилки для фронта. Все отчеты публикую. Десантники уже получили планшет и коптеры, очень благодарили всех за помощь.

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Пожалуйста, 20,50, 100, 500 грн, кто как может. Надеюсь, все понимают, что защитить нас может только наша армия.

Помогаем вместе!

Карты 5375411500427369 и 5375 4141 2065 9130 Монобанк.