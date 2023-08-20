Не остановил даже дождь: львовский активист прошел пешком 100 км, чтобы собрать средства на лечение раненых бойцов ВСУ. Фото и видео

Львовский активист Юрий Федечко под солнцем и дождем прошел пешком 95 км 500 м, чтобы собрать средства в помощь раненым бойцам Вооруженных сил Украины. На путь из Львова в поселок Сходница у него ушло 19 часов и 15 минут.

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Об акции рассказали в благотворительном фонде "С ангелом на плечи", директором которого является Юрий. Отмечается, что активист устроил марафон 19 августа, в канун своего 55-летия, которое отмечает 20 августа (видео размещено внизу новости).

"Невероятный Юрий Федечко преодолел 95 км 500 м пути из Львова в Сходницу (гостиница "Тустань") за 19 ч. 15 мин. Было не просто, но с поддержкой друзей все удалось! Спасибо Вам за донаты и веру в Юрия!", – сообщили на странице фонда.

Юрий преодолел марафон, чтобы собрать средства на продолжение реабилитации и оздоровления воинов, которыми занимается фонд, а также, чтобы заключить договор еще с одним лечебно-реабилитационным комплексом и помочь большему количеству защитников.

Он стартовал в полночь со Львова. В 6:00 был уже в 30 км, в Большой Горожанке. По состоянию на 12:00 Юрий проделал более 50 км. Между Трускавцем и Бориславом Юрий Федечко попал под дождь. Завершился марафон в поселке Сходница Львовской области возле гостиницы "Тустань".

Более 260 подопечных фонда, военных с ампутациями, находятся в ДРЦ "Галичина" - на Хуторовке во Львове, а также в поселке Большой Любень Львовской области. Уже более 40 защитников с семьями получили реабилитационно-оздоровительную помощь в этом комплексе более чем на 1 млн грн, привлеченный фондом.

Далее в планах – договоренность с другим комплексом "Стожары". Для сбора средств на продление оздоровительных программ активист и задумал свой пеший марафон.

Перед марафоном Юрий тренировался, в частности, прошел 52 км из Сколе в Тустань и в обратном направлении из Львова в Пустомыт, чтобы сдать кровь для ВСУ, а также из Львова в Гнездичев (70 км).

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий журналист Мишель Мертен преодолел на велосипеде путь из Люксембурга в Киев, чтобы собрать деньги для Украины. На благотворительный велотур он потратил 42 дня.