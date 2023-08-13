Немецкий журналист 42 дня ехал на велосипеде из Люксембурга в Киев, чтобы собрать деньги для Украины. Фото

Журналист из Германии Мишель Мертен преодолел около 3 тыс. километров от Люксембурга до Киева на велосипеде, чтобы собрать деньги для Украины. На благотворительный велотур он потратил 42 дня.

Видео дня

Активист собирает средства для поддержки украинских волонтеров и Вооруженных сил Украины. Средства планируют направить на помощь харьковскому проекту, который занимается упаковкой сухпайков, а также детскому реабилитационному центру в Карпатах.

"Спасибо, Киев! Из Ирпеня в Киев была последняя часть моего 42-дневного путешествия из Люксембурга в Украину. А это 2 724,96 км и 20 577 метров высоты. Спасибо всем людям, которые приняли здесь и поддержали меня на этом пути. Станьте частью проекта, сделав пожертвование!" – написал журналист на своей странице в Instagram.

Журналист начал свой велотур 1 июля в Люксембурге. Мертен посетил Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прагу, Освенцим, Краков, Львов, Ивано-Франковск, Винницу, Бучу, Ирпень и другие города.

Окончилось путешествие возле Софии Киевской в столице Украины.

Он рассказал, что познакомился со многими украинцами.

"Здесь живут невероятные люди – каждый предлагал мне какую-то помощь. Я собрал около тысячи контактов. Украина – замечательная страна, заслуживающая жить в мире. История каждого населенного пункта – уникальна. Для меня важны все детали, чтобы потом рассказать об этом миру", – сказал он.

Мишель Мертен освещает происходящее в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Его блог о путешествии размещен на главной странице издания, где он работает. Там журналист не только рассказывает о своем велотуре, но и пишет истории украинцев, с которыми общается.

В начале войны Мертен присоединился к акциям поддержки украинцев в Люксембурге. Вместе они в декабре 2022 приехали в Киев, чтобы передать автомобиль скорой помощи.

"Когда я был в Киеве, подумал о том, что стоило бы организовать велосипедный тур. Сначала я планировал поехать на юг, к морю. Но потом решил, что будет иметь больший смысл совершить благотворительный тур из Люксембурга в Киев", – объяснил он.

Когда он уезжал из Люксембурга, поддержать журналиста собралось много людей, в том числе и украинцев. Также приехал министр иностранных дел Люксембурга, также велосипедист, и они вместе начали тур.

"Я не знаю, сколько сейчас собрал денег, но люди читают мой блог и донатят, посылают мне SMS. Недавно я получил сообщение от мужчины из Люксембурга. Я его не знаю лично, но он сказал, что внес вклад в 100 евро на мой проект", – рассказывает Мишель Мертен.

Путешественник говорит, что расходы на велотур оплачивает самостоятельно. В своем блоге он также призывает жертвовать Люксембургской благотворительной организации LUkraine asbl. По возвращении домой Мертен планирует и дальше помогать Украине и писать о событиях в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры рассказали детали создания украинских беспилотников, которые оказались дешевле Mavic и "Аиста". В будущем разработчики планируют полностью перейти на украинские составляющие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!