Как убить "ОПЗЖ".

В наше военное время эта табуретка стоит на ножках, которые можно было бы подрубить не такими уж большими деньгами. Полиграфия и наружная реклама вряд ли стоит баснословно дорого. Я понимаю, что пророссийский троянский конь кормится и Россией в том числе, но все равно ножки у этой табуретки – электорат, живущий в Украине. Не будет электорат хотеть жить как в России – не на кого им будет опереться.

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Можно точечно сажать Медведчука под домашний арест, обвинять Киву в подделке диплома, закрывать некоторые пророссийские телеканалы – а можно достучаться до бабушки в далеком украинском селе, просто обязав "Укрпочту" или "Ощадбанк" вместе с пенсией выдавать тоненькую, но впечатляющую газетку – про сегодняшнюю жизнь в Донецке. Это дешевая газетная бумага, на пару страниц, это не бешеные деньги на асфальт или медицинскую реформу – но отдача в такой подаче информации может спасти страну от поддержки и принятия оккупанта. Россияне сами заявляют, что им нужен Юго-Восток, якобы там их ждут. А на самом деле один из российских кураторов недавно рассказал на видео, что, мол, "посмотрите, командиры у добровольческих батальонов в Украине чаще всего как раз с Востока. Кто из Донецка, кто из Днепра, кто из Харькова..."

Расскажите пенсионерам, как в Ясиноватой было 75 пригородных поездов и 45 дальнего сообщения, а осталось только 10 пригородных электричек и 2 поезда - в Луганск и Успенское.

Расскажите, как люди на Донбассе стоят в очереди за гороховой кашей. Покажите им фото пластиковых тарелочек с рыжей жижей, которую народ получил вместо московского уровня жизни.

Расскажите и покажите, какие зарплаты на Донбассе, и сколько они хотели изначально получить. Опишите истории донецких студентов, которым выдают дипломы ценностью туалетной бумаги, непризнанные никем.

Было бы политическое желание – арендовать рекламные места в городах у российских церквей, отделений банков, почты, рынков – и показать фото Донбасс Арены до и после. Фото ДАП до и после. Фото вырубленных лесов и ливневок в Крыму, загаженных строительным мусором – до и после. Скрин чьей-то зарплатной ведомости в Донецке, чьего-то "диплома днр", заколоченных фанерой витрин на Донбассе, цен в рублях на рынках оккупированных территорий. Покажите фото маленьких донецких детей в садиках и школах, на которых напялили советские пилотки и дали сфотографироваться с российским оружием. И обязательно вопрос: вы хотите туда? Вы хотите так же?!

Покажите простые вещи, раз уж наше население думает желудком. Не надо сложных статей, не надо пафосных речей. Население прошито пропагандой – и перепрошить его простой, честной правдой возможно. Кто-то задумается. Все эти очереди на рынках и на почте, в банках и на автобусных остановках обязательно обсудят и передадут.

И денег на это надо будет меньше, чем на раздутый штат Офиса президента за один-два месяца. А толку будет больше.

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