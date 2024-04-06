Не может признать поражение: во Львове бывший директор не пускает новую руководительницу в школу, а ученики не получают документы об образовании

Во львовской школе № 96 бывший директор Галина Михайлик уже несколько недель не дает новой руководительнице Ярине Нечепурной попасть на рабочее место Женщина возглавляла заведение образования в течение последних двух лет, но в феврале 2024 года у нее истек срок действия трудового договора. Она приняла участие в конкурсе, однако проиграла и теперь не может признать поражение. Об этом сообщил начальник управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Согласно отбору, законной руководительницей была назначена Нечепурная. Чиновник отмечает, что пытался всячески урегулировать проблему, однако это не удается и из-за возникшей ситуации могут пострадать школьники. В частности, ученики 4, 9 и 11 классов не получают документы об образовании, а подать их можно только за подписью руководителя школы. Об инциденте Закалюк рассказал в Facebook.

Кроме того, работники школы не могут получить зарплату, дети не смогут питаться, а коммунальные услуги отключат. Все это является следствием того, что на документах нет подписей действующей руководительницы учебного заведения и она не имеет к ним доступа.

Руководитель департамента образования в очередной раз пытался пройти с новым директором на ее рабочее место, однако учителя и родители заблокировали работу заведения.

"Я вместе с пани Яриной снова попытались зайти в школу, однако ситуация неизменна. Всего несколько работников школы и родителей блокируют работу учебного заведения. Мы неоднократно обращались к госпоже Михайлик, родителям, учителям и просили решать вопросы в правовом поле", – сообщил Закалюк.

Он уверяет, что выборы нового директора были прозрачными, а трансляцию конкурса проводили на странице управления образования. Также чиновник подчеркнул, что Михайлик не продлили срок пребывания в должности по ряду причин.

В частности, по словам чиновника, из-за осуществления закупок без проведения тендеров, осуществление по меньшей мере двух закупок без получения предварительного согласования на предмет целесообразности таких расходов в период военного положения и нарушения закона тем, что директор взяла на работу свою маму, премировала ее не предупредив отдел образования.

"По состоянию на сегодняшний день Ярина Нечепурная является директором школы № 96, но она не может начать работу (ей физически не дают зайти в школу), ведь Михайлик не может смириться с проигрышем в конкурсе и не дает возможности ей работать, подстрекая учителей и родителей. Бывший директор устраивает бунты, подговаривает коллектив не впускать законно избранного директора в школу", – отмечает Закалюк.

Он подчеркнул, что Михайлик может подать в суд и обжаловать результаты конкурса, однако учебное заведение должно работать, а для этого необходимо допустить действующего директора к работе.

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