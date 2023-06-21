'Не могу надышаться воздухом свободы': сеть тронуло видео встречи освобожденного из плена пограничника с родителями

В сеть выложили трогательные кадры первой встречи украинского военного с родителями после освобождения из плена. Защитника переполняли эмоции радости, ведь наконец-то он на своей земле, рядом с родными.

Видео дня

Видео эмоциональной встречи было выложено в Telegram-канале Госпогранслужбы. Пограничник Алексей рассказывает, что до сих пор не может поверить в то, что он дома.

"Я еще не могу надышаться воздухом свободы" – сказал защитник.

Алексей рассказывает, что гордится тем, что пережил такой опыт, что защищал свою родную землю от врага. Защитник был приятно удивлен тем, как их встречали в Украине. Колонну с освобожденными военными люди поздравляли с флагами, пели гимн и фотографировали героев.

"Это наша страна, враг обломает зубы, но не добьется своего никогда", – твердо отметил герой.

Ранее сообщалось, что Украина вернула из плена еще 95 защитников. В списке были Герои из Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 6 мая вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и три защитницы Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.