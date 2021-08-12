Не менее 3 тыс. украинских семей не имеют финансовой возможности собрать ребенка в школу – 'Каритас Украины'

По меньшей мере 3000 украинских семей не имеют финансовой возможности базово собрать ребенка в школу. Они рассчитывают на получение помощи в виде портфелей со школьными принадлежностями.

Таковы результаты мониторинга благотворительного фонда "Каритас Украины" в рамках всеукраинской ежегодной кампании "Школьный портфелик". Благотворительное событие направлено на сбор средств, за которые до 1 сентября приобретут необходимые школьные принадлежности для детей из кризисных и многодетных семей.

Партнеры "Каритаса Украины", которые присоединились к акции, взяли на себя часть расходов по каждому из школьных наборов. Так, стоимость одного ученического комплекта составляет 389 гривен. Сюда входит: рюкзак, пенал, пластилин и доска для него, клей ПВА, цветные карандаши, стругалка, альбом для рисования, линейка, резинка, шариковая ручка, акварельные краски и кисточки, ножницы, белый и цветной картон и несколько видов тетрадей.

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Согласно информации "Каритас Украины", по меньшей мере 3000 украинских семей находятся на грани бедности и поэтому не имеют финансовой возможности, чтобы хотя бы базово собрать ребенка к началу учебного года.

""Каритас Украины" уже более 23 лет реализует проекты для помощи детям и молодежи. Каждый год летом работники местных организаций Каритас в разных уголках Украины составляют список детей, которые нуждаются в помощи для подготовки к новому учебному году. В этом году 3000 детей ожидают свой портфель от Каритас, поэтому, благодаря сотрудничеству с партнерами, делаем все, чтобы оправдать их ожидания", – рассказал директор по коммуникациям и мобилизации ресурсов "Каритас Украины" Владислав Шелоков.

В общем, за более чем 20 лет, в течение которых действует кампания, удалось помочь более 30 тысячам малообеспеченных семей.

Помочь семьям собрать детей в школу может каждый. Один из самых простых вариантов – приобрести мороженое на АЗК SOCAR. С каждой приобретенной упаковки 1 грн компания перечисляет в благотворительный фонд "Каритас Украины". Так уже удалось собрать более 60 000 гривен. Акция продлится до конца августа 2021 года. В ней участвует мороженое ТМ "Gelarty", ТМ "Рудь", ТМ "Магнат", ТМ "Каштан", ТМ "Хрещатик".

"Мы решили присоединиться к кампании, поскольку понимаем, что бизнес должен быть не только одной из опор экономики страны, но и важной поддержкой социальных инициатив, – пояснила руководитель департамента PR и коммуникаций SOCAR Energy Ukraine Анна Коротич. – Мы разделяем и поддерживаем ценности фонда "Каритас Украина" и надеемся, что нам удастся собрать необходимые 100 000 гривен. присоединиться к акции может каждый, не обязательно владельцы авто. Ведь АЗК SOCAR расположены в доступных для пешеходов локациях. Поэтому можно просто полакомиться мороженым и сделать доброе дело".

Также все пользователи программы лояльности SOCAR имеют дополнительную возможность принять участие в акции: перечислив любое количество бонусов или средств в приложении SOCAR Level (раздел "Благо").

Отметим, по состоянию на 6 августа 2021 года 3000 семей записались в ячейки "Каритас" для получения помощи в виде портфеля со школьными принадлежностями.

Для получения благотворительной помощи обратились семьи со всей Украины. Вот некоторые их истории.

Наталья воспитывает троих детей – двух дочерей и сына. Отец бросил семью, и мама самостоятельно занимается детьми, работает санитаркой в стоматологической клинике, подрабатывает домохозяйкой и сиделкой пожилых людей. Семья проживает в арендованном старом деревянном доме.

Девочки привлечены к волонтерству в детской студии "Каритас Броды" "Сто талантов", сын Николай имеет инвалидность, очень любит изучать географию и путешествовать, хочет получать знания на уровне со сверстниками, не оглядываясь на трудную финансовую ситуацию в семье.

Семья Татьяны из Запорожья воспитывает 7 детей, 6 из них приемные. Сначала супруги удочерили Раису и Алису. Впоследствии девушки предложили усыновить и Евгения, с которым подружились в интернате. Позже трое детей уговорили родителей взять других детей.

У каждого из них есть свое любимое занятие: Раиса занимается гимнастикой, Алиса – рисует, а Женя любит активный отдых и путешествия. Для детей важно развиваться и учиться, чтобы в будущем помогать другим и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

"Каритас Украины" является членом крупнейшей мировой сети благотворительных организаций "Каритас". В течение почти 27 лет "Каритас Украины" предоставляет материальную, социальную, психологическую и юридическую помощь сотням тысяч людей, которые в этом нуждаются. Работа "Каритас Украины" отмечена многочисленными наградами – он является неизменным лидером Национального рейтинга благотворителей Украины, 4 раза становился победителем Национального конкурса "Благотворительная Украина", а в 2019 году Каритас Украины стал первым благотворительным фондом, получил Почетную награду имени Богдана и Варвары Ханенко.

SOCAR Energy Ukraine – дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана. Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В настоящее время сеть АЗС премиум-класса насчитывает 56 заправочных комплексов в 11 областях Украины и 2 нефтеналивных Бункеровщики. К другим видам деятельности холдинга SOCAR относятся продажа всех видов топлива большим и малым вместе, его хранения и транспортировки, импорт природного газа. Для получения дополнительной информации посетите сайт.