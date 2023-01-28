"Не каждый может быть, как Володя": боец, который получил ранение под Бахмутом, нуждается в поддержке украинцев
Дизайнер-архитектор из Бучи Владимир Вакуленко с начала полномасштабной войны России против Украины отправился защищать родную землю. В составе терробороны освобождал Киевщину, далее отправился на восток Украины, где в боях под Бахмутом получил тяжелое ранение.
Сейчас воин нуждается в помощи украинцев, но не на лечение, а на приобретение новой снайперской винтовки и другого снаряжения: уже совсем скоро Владимир снова поедет на фронт, потому что у него остались "незакрытые счета" к врагу. Историю защитника рассказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.
"Знакомьтесь: этот господин с дырой в голове – Владимир Вакуленко. Наш с Вадимом Осадчим (журналист и бизнесмен, владелец издания Telegraf. – Ред.) давний товарищ, до войны – пацифист с достаточно креативной специальностью – дизайнер-архитектор. Владимир – житель Бучи, с первого дня войны пошел в терроборону, позже – на восток. Это для него мы летом собирали деньги: тогда удалось купить снайперскую винтовку и снайперский тепловизор", – напоминает Сохар.
Вакуленко успел повоевать и в самой горячей ныне точке войны - в районе Бахмута на Донетчине. И воевал бы до сих пор, если бы не серьезное ранение: во время выполнения боевой задачи воина "достал" российский фугас.
"Володя набрал меня из госпиталя, тогда он еще был весь в бинтах, и едва говорил. А набрал для того, чтобы не столько рассказать о ранениях, сколько пожаловаться об уничтоженной при взрыве винтовке. "Я еще не закрыл счет",- прохрипел он тогда. Сначала я не совсем понял сказанное, а потом выяснилось: в переводе со снайперского на украинский это значит: я еще должен работать. Владимиру нужно было новое оружие вместо потерянного", – отметил шеф-редактор OBOZREVATEL.
Несмотря на тяжелое ранение и титановую пластину, в голове Вакуленко не собирается оставаться дома. Он уже собирается вернуться на фронт, к собратьям – чтобы вместе с ними приближать долгожданную победу. Однако на поле боя он потерял то, что очень нужно ему для уничтожения врагов: свою снайперскую винтовку и снаряжение, без которого снайперу тяжело эффективно работать.
"Он уже завершает реабилитацию и мечтает "продолжить счет". По традиционной схеме, мы с Вадимом Осадчим поможем значительной частью суммы на винтовку, но нужно гораздо больше", – подчеркнул Сохар.
Владимир Вакуленко нуждается в помощи украинцев для приобретения:
- винтовки – 155 820 грн
- прицела – 187 004 грн
- бинокля - 48 960 грн
- разного снайперского снаряжения на ориентировочно 120 тыс. грн
Всего необходимо собрать 510 тыс. грн.
"Не каждый из нас может быть, как Володя, но каждый может помочь. Хотя бы 20 гривнами", – подчеркнул Сохар.
Присоединиться к сбору и помочь Владимиру Вакуленко вооружиться, чтобы "закрыть счета" с оккупантами, пришедшими на украинскую землю , чтобы убивать, пытать и разрушать, можно по реквизитам:
Приватбанк: 5221 1911 0093 6862 Вакуленко Владимир Степанович
Монобанк: 4441 1144 1455 3576.
Напомним, накануне, 27 января, в рамках проекта Support Azov был объявлен большой сбор на бронезащиту для азовцев из 3ОШБ в Бахмуте. Цель проекта – собрать 15 миллионов гривен, чтобы приобрести бронежилеты для тысячи бойцов.
Также сообщалось, что OBOZREVATEL просит поддержать подразделение сотрудника редакции, защищающего Украину на Донбассе. Воинам 25-й аэмб, которые держат ныне часть фронта в Донецкой области, срочно требуются тепловизор и зарядная станция. Они помогут обеспечить бесперебойную связь и видеть врага не только днем, но и ночью.
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