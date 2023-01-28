''Не каждый может быть, как Володя'': боец, который получил ранение под Бахмутом, нуждается в поддержке украинцев

Дизайнер-архитектор из Бучи Владимир Вакуленко с начала полномасштабной войны России против Украины отправился защищать родную землю. В составе терробороны освобождал Киевщину, далее отправился на восток Украины, где в боях под Бахмутом получил тяжелое ранение.

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Сейчас воин нуждается в помощи украинцев, но не на лечение, а на приобретение новой снайперской винтовки и другого снаряжения: уже совсем скоро Владимир снова поедет на фронт, потому что у него остались "незакрытые счета" к врагу. Историю защитника рассказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Знакомьтесь: этот господин с дырой в голове – Владимир Вакуленко. Наш с Вадимом Осадчим (журналист и бизнесмен, владелец издания Telegraf. – Ред.) давний товарищ, до войны – пацифист с достаточно креативной специальностью – дизайнер-архитектор. Владимир – житель Бучи, с первого дня войны пошел в терроборону, позже – на восток. Это для него мы летом собирали деньги: тогда удалось купить снайперскую винтовку и снайперский тепловизор", – напоминает Сохар.

Вакуленко успел повоевать и в самой горячей ныне точке войны - в районе Бахмута на Донетчине. И воевал бы до сих пор, если бы не серьезное ранение: во время выполнения боевой задачи воина "достал" российский фугас.

"Володя набрал меня из госпиталя, тогда он еще был весь в бинтах, и едва говорил. А набрал для того, чтобы не столько рассказать о ранениях, сколько пожаловаться об уничтоженной при взрыве винтовке. "Я еще не закрыл счет",- прохрипел он тогда. Сначала я не совсем понял сказанное, а потом выяснилось: в переводе со снайперского на украинский это значит: я еще должен работать. Владимиру нужно было новое оружие вместо потерянного", – отметил шеф-редактор OBOZREVATEL.

Несмотря на тяжелое ранение и титановую пластину, в голове Вакуленко не собирается оставаться дома. Он уже собирается вернуться на фронт, к собратьям – чтобы вместе с ними приближать долгожданную победу. Однако на поле боя он потерял то, что очень нужно ему для уничтожения врагов: свою снайперскую винтовку и снаряжение, без которого снайперу тяжело эффективно работать.

"Он уже завершает реабилитацию и мечтает "продолжить счет". По традиционной схеме, мы с Вадимом Осадчим поможем значительной частью суммы на винтовку, но нужно гораздо больше", – подчеркнул Сохар.

Владимир Вакуленко нуждается в помощи украинцев для приобретения:

винтовки – 155 820 грн

прицела – 187 004 грн

бинокля - 48 960 грн

разного снайперского снаряжения на ориентировочно 120 тыс. грн

Всего необходимо собрать 510 тыс. грн.

"Не каждый из нас может быть, как Володя, но каждый может помочь. Хотя бы 20 гривнами", – подчеркнул Сохар.

Присоединиться к сбору и помочь Владимиру Вакуленко вооружиться, чтобы "закрыть счета" с оккупантами, пришедшими на украинскую землю , чтобы убивать, пытать и разрушать, можно по реквизитам:

Приватбанк: 5221 1911 0093 6862 Вакуленко Владимир Степанович

Монобанк: 4441 1144 1455 3576.

Напомним, накануне, 27 января, в рамках проекта Support Azov был объявлен большой сбор на бронезащиту для азовцев из 3ОШБ в Бахмуте. Цель проекта – собрать 15 миллионов гривен, чтобы приобрести бронежилеты для тысячи бойцов.

Также сообщалось, что OBOZREVATEL просит поддержать подразделение сотрудника редакции, защищающего Украину на Донбассе. Воинам 25-й аэмб, которые держат ныне часть фронта в Донецкой области, срочно требуются тепловизор и зарядная станция. Они помогут обеспечить бесперебойную связь и видеть врага не только днем, но и ночью.