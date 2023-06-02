Не доехали: на трассе Мариуполь – Донецк оккупанты взорвались на фугасе

Даже в глубоком тылу на временно оккупированных территориях украинская земля мстит врагу. Так, на трассе Мариуполь-Донецк оккупанты взорвались на фугасе.

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В результате были ликвидированы по меньшей мере три военных путинской армии. Об этом сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующее видео. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца)

Подрыв произошел в районе Еленовки Донецкой области.

"В районе Еленовки на трассе Мариуполь-Донецк оккупанты взорвались на фугасе. Минус три. Вопрос, откуда по дороге в тылу внезапно взялась мина, русская обходит стороной", – отметил Андрющенко.

Стоит отметить, что в результате мощной "бавовны", который произошел 28 мая в Юрьевке под Мариуполем, оккупанты потеряли танки Т-72 и теперь стягивают им на замену древние Т-62. Также захватчики свозят в регион дополнительные "Буки" для усиления своей ПВО.

Захватчики уже несколько дней разгребают завалы после "бавовны" под Мариуполем. Удар по скоплению врага мог быть нанесен ракетами Storm Shadow, считает Андрющенко.