Не дань моде: почему даже маленьким детям нужны солнцезащитные очки и какие выбрать

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и полезная вещь для наших глаз. Даже детям нужно их одевать, чтобы предотвратить возникновение болезней.

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Малыши подвергаются большему риску от ультрафиолетового излучения, чем взрослые, потому что большинство времени проводят на улице. National Geographic узнал у офтальмологов, зачем одевать очки деткам.

Врачи настаивают на ношении солнцезащитных очков для детей, чтобы уберечь их глаза. Они блокируют ультрафиолетовое излучение, которое вредит нашему зрению.

"Мы не склонны наносить солнцезащитный крем на кожу прямо над глазами, но она тонкая и нежная. Обжигая ее, мы повышаем риск развития рака кожи", – сказал офтальмолог, президент Кливлендской клиники Мартин Северной и Южной больниц во Флориде Риши Сингх.

Кроме того, что дети испытывают боль от солнечных ожогов, это еще и может привести к временной потере зрения. Ультрафиолетовое излучение способно повредить слизистую глаза, что может привести к новообразованиям на белковой части или роговице.

Все это влияет на зрение ребенка в будущем, даже может привести к раннему развитию катаракты.

Чтобы сохранить глаза ребенка здоровыми, необходимо приобрести качественные солнцезащитные очки.

На этикетке должно быть указано, что стекло обеспечивает 100-процентную защиту от UVA/UVB или UV400.

Игрушечные или темные очки без защиты от излучения заставляют зрачки расширяться, пропуская еще больше вредного солнечного излучения.

Ношение солнцезащитных очков может нравиться деткам, потому что это что-то новое, и им интересно это испытать. Но есть частые случаи, когда малыш не хочет их носить и постоянно снимает.

Тогда вы можете приобрести очки с гибкими заушниками или ремешком, не касающимся ушей. Врач поможет правильно отрегулировать их, чтобы они не мешали ребенку.

Также не забывайте о шляпе и солнцезащитном креме. Старайтесь немного времени проводить на солнце с малышом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно очищать очки, чтобы не повредить их.

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