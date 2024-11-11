'Не дайте Украине исчезнуть с передовиц ваших газет': Томиленко в Германии рассказал о реалиях работы СМИ во время войны

Представители Западных медиа не должны допустить, чтобы Украина исчезла с их полос, поскольку война с Россией может угрожать и странам ЕС.

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Об этом, выступая на Конгрессе Немецкого союза журналистов (DJV), заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Когда на моем смартфоне раздается сирена воздушной тревоги – это не просто предупреждение для Украины. Это сигнал тревоги для всей Европы. Если российскую агрессию не остановить сегодня, завтра эти сирены могут раздаться на ваших телефонах..."

"Этими словами я начал свое выступление как почетный гость на Конгрессе крупнейшей журналистской организации Германии – Немецкого союза журналистов (DJV) в городе Ингольштадт. Для меня большая честь представлять Украину на этом знаковом событии – 75-летнем юбилее немецкого союза журналистов при участии 200 делегатов" , – отметил Сергей Томиленко.

В день, когда глава НСЖУ отправлялся на Конгресс, Киев находился под воздушной тревогой более 8 часов. Российские дроны повредили здания в пяти районах столицы.

Глава Национального союза журналистов Украины поделился тремя ключевыми фактами о журналистике в условиях войны:

– С начала полномасштабного вторжения России погибли по меньшей мере 103 медийщика – во время исполнения профессиональных обязанностей Последней жертвой стала украинская журналистка Виктория Рощина, умершая в российском плену.

– Более 30 работников медиа и гражданских журналистов находятся в неволе. Среди них – 5 женщин.

– И третье – о мужестве и надежде. 32 локальных газеты продолжают выходить на линии фронта.

Делегатам Конгресса показали видео о работе украинских журналистов во время войны и деятельности сети Центров журналистской солидарности В кулуарах Конгресса размещена фотовыставка НСЖУ о работе журналистов во время войны.

"Умилен реакцией немецких коллег – они приветствовали украинское выступление стоя, восхищаясь смелостью и стойкостью украинских журналистов", – написал глава Национального союза журналистов Украины.

От имени НСЖУ Сергей Томиленко вручил Немецкому союзу журналистов специальное отличие "за сильный голос свободной журналистики и непоколебимую поддержку украинского медиасообщества в военное время".

"Немецкая поддержка для нас весома – всего несколько месяцев назад мы получили дополнительную партию из 70 бронежилетов и шлемов для журналистов", – отметил Томиленко.

Главный месседж к немецким коллегам от председателя НСЖУ: "не дайте Украине исчезнуть с ваших газетных столбцов, из ваших телеэфиров, из ваших лент новостей".

Сергей Томиленко выразил искреннюю признательность президенту Немецкого союза журналистов (DJV) Мику Бойстеру и председателю Баварского союза журналистов (BJV) Гарольду Стокеру за приглашение и теплый прием и отметил, что журналисты важны.