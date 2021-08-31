НБУ и фонд 'Таблеточки' собирают монеты по 25 копеек для онкобольных детей: детали благотворительной акции

Национальный банк Украины (НБУ) и благотворительный фонд "Таблеточки", который уже 10 лет помогает онкобольным детям в Украине, объявили о проведении акции "Монетки детям". Она пройдет с 1 по 30 сентября.

Как рассказали в пресс-службе фонда, ее цель – собрать монеты номиналом в 25 копеек и превратить их в мощную помощь для сотен детей, борющихся с раком.

"Монеты номиналом в 25 копеек вышли из обращения год назад. Ими невозможно рассчитаться, их можно только обменять в банке. Многим из нас неудобно идти в банк, чтобы сдать горсть монет, сумма которых – несколько гривен. Поэтому эти копейки до сих пор лежат в копилках без дела. Но каждая такая забытая копейка – это шаг к выздоровлению для онкобольных детей. Каждый благотворительный взнос важен, ведь вместе с сотнями других он превращается в мощную помощь для детей, которые борются с раком", – сказано в сообщении.

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Как отметили в фонде, ежедневно три семьи в Украине узнают, что у их ребенка рак и остаются один на один с болезнью. Детскую онкологию невозможно предупредить, причины ее возникновения обычно неизвестны, а лечение дорогое и длительное. Преодолеть детский рак можно только вместе, подставив плечо помощи семьям онкобольных детей.

"Украинцы до сих пор держат у себя 1,5 миллиарда монет номиналом 25 копеек. Это около 400 миллионов гривен. Этими монетами уже невозможно воспользоваться. Они могут годами лежать по копилкам, карманам и на полках, а могут уже сейчас спасать жизнь детям. Давайте вместе соберем эти монеты на лечение онкобольных детей", – призвал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Принять участие в акции может каждый желающий: с 1 до 30 сентября 2021 года отнесите монеты номиналом в 25 копеек в ближайшее отделение банка-партнера и отправьте средства на счет фонда "Таблеточки". К акции можно присоединиться всем учебным заведением.

Инструкция, которая поможет организовать сбор средств и принять участие в акции, находится здесь.

Как отметила основательница благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко, эффективнее всего прививать детям истинные ценности, привлекая их к проектам, которые им под силу и которые меняют мир.

"Сегодня мы не можем оставаться в стороне от социальных проблем. Особенно важно привлекать детей к помощи другим. Задача взрослых – показать детям, как можно помогать тем, кому это нужно. Научить детей быть ответственными и чуткими сейчас и в будущем. Эта акция прекрасный повод поговорить с детьми о том, что в жизни бывают разные ситуации, что есть те, кому мы можем помогать: легко и быстро", – сказала Кудиненко.