Названы три проблемы, от решения которых зависит будущее Украины

Кроме эпидемии COVID-19, Украина продолжает страдать из-за войны на востоке, а также от демографического кризиса.

Об этом идет речь в материале издания Телеграф "о трех проблемах Украины, от решение которых зависит ее будущее".

По мнению авторов статьи, 7-летняя война на Донбассе продемонстрировала, что в нужный для Кремля момент Россия может без зазрения совести устроить новый "пожар", убить украинских военных и захватить новые территории.

"ВСУ сильно отличаются от того состояния, в котором находились в 2014 году. Однако и технически и количественно мы все еще отстаем. В любом локальном военном конфликте нельзя быть самым слабым и не позволять решать ситуацию на Донбассе без участия Украины", – говорится в статье.

По мнению журналистов, на дипломатическом фронте Украина должна прикладывать максимум усилий для создания доверительных и партнерских отношения с новой администрацией США. Например, приезд американского президента Джо Байдена на празднование 30-летия обретения Независимости заложил бы хороший фундамент для дальшейших отношения.

Кроме международной политики, Киев должен также активизировать совместные государственные проекты с местной властью в регионах. Таким образом, регионы останутся в меру самостоятельными, а государство будет иметь рычаги неполитического влияния и мониторинга ситуации на местах.

Третья по счету проблема – угроза массовой эмиграции и вымирания населения Украины. К тому же 38% украинцев думали над тем, чтобы эмигрировать за границу.

"Тут власть едва ли сможет спасти ситуацию в одиночку. Необходима колаборация с крупным бизнесом. На днях появилась информация, что компания "Метинвест" в Мариуполе построит первый частный технический университет. Он станет кузницей кадров для предприятий холдинга и сможет дать талантливой молодежи не только образование, но и работу, а что самое главное – перспективу. И это лишь один из примеров", – подытожили журналисты издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев (71%) считает, что страна развивается в неправильном направлении. В то же время только 18% опрошенных считают, что дела в Украине развиваются правильно.