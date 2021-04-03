Названо три проблеми, від вирішення яких залежить майбутнє України

Окрім епідемії COVID-19, Україна продовжує страждати через війну на сході, а також від демографічної кризи.

Про це йдеться в матеріалі видання Телеграф "про три проблеми України, від вирішення яких залежить її майбутнє".

На думку авторів статті, 7-річна війна на Донбасі продемонструвала, що в потрібний для Кремля момент Росія може без докорів сумління влаштувати нову "пожежу", вбити українських військових і захопити нові території.

"ЗСУ сильно відрізняються від того стану, в якому знаходилися у 2014 році. Однак і технічно і кількісно ми все ще відстаємо. У будь-якому локальному військовому конфлікті не можна бути найслабшим і дозволяти вирішувати ситуацію на Донбасі без участі України", – йдеться у статті.

На думку журналістів, на дипломатичному фронті Україна повинна докладати максимум зусиль для створення довірливих і партнерських відносин з новою адміністрацією США. Наприклад, приїзд американського президента Джо Байдена на святкування 30-річчя Незалежності заклав би хороший фундамент для подальших відносин.

Окрім міжнародної політики, Київ повинен також активізувати спільні державні проекти з місцевою владою в регіонах. Таким чином, регіони залишаться в міру самостійними, а держава матиме важелі неполітичного впливу і моніторингу ситуації на місцях.

Третя за рахунком проблема – загроза масової еміграції та вимирання населення України. До того ж 38% українців думали над тим, щоб емігрувати за кордон.

"Тут влада навряд чи зможе врятувати ситуацію сама. Необхідна колаборація з великим бізнесом. Днями з'явилася інформація, що компанія "Метінвест" в Маріуполі побудує перший приватний технічний університет. Він стане кузнею кадрів для підприємств холдингу та зможе дати талановитій молоді не тільки освіту, але й роботу, а що найголовніше – перспективу. І це лише один з прикладів", – підсумували журналісти видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість українців (71%) вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку. У той же час тільки 18% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно.